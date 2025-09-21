Ecopetrol enfoca al negocio del gas en campos brasileños

Ecopetrol busca aprovechar su experiencia en yacimientos terrestres en Colombia para expandirse en Brasil, el mayor productor de petróleo de América Latina. Petrobras y otras grandes petroleras se han centrado en los megayacimientos en aguas profundas, y hay oportunidades para ampliar la producción en zonas terrestres que han sido ignoradas, afirmó Jorge Martínez, director de operaciones de Ecopetrol en Brasil, en una entrevista desde las oficinas de la empresa en Río de Janeiro.

"Creemos que el territorio terrestre brasileño tiene un gran potencial, especialmente en lo que respecta al gas natural", afirmó Jorge Martínez.

Las dos empresas ya están colaborando en el mayor yacimiento de gas natural marítimo descubierto en Colombia. El proyecto Sirius podría triplicar las reservas del país si el yacimiento resulta comercialmente viable, lo que podría aliviar el déficit nacional. Petroleo Brasileiro, nombre oficial de la empresa petrolera nacional de Brasil, es la operadora.

Un programa de desinversión llevado a cabo por la anterior dirección de Petrobras dio a las empresas perforadoras brasileñas y extranjeras la oportunidad de comprar yacimientos terrestres que la empresa estatal consideraba de baja prioridad. Ecopetrol está buscando fusiones y adquisiciones con estas empresas para ampliar sus reservas y su producción.