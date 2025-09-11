Divisas turísticas aceleran en julio: Suben 10.2%

En julio del 2025 el flujo de divisas turísticas hacia México aceleró, al crecer 10.2% de forma interanual a 2,728 millones de dólares, con lo que alargó a 21 meses su racha de alzas, de acuerdo con información publicada este jueves por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Paralelamente, la llegada de turistas internacionales subió 6.1% a 4.24 millones de personas, un ritmo inferior al observado en junio, cuando se vio una expansión anual de 10 por ciento.

En el caso de las divisas turísticas el crecimiento de junio había sido de 5.7%, muestran los datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi.

El crecimiento más acelerado de las divisas respecto del número de viajeros internacionales significó un aumento del gasto medio de estos últimos, que fue de 642.9 dólares, lo que implicó un aumento de 2.9%, que contrasta con la caída de 4.1% observada en junio.

El gasto de los viajeros internacionales –aquéllos que pernoctan en el país– constituye 91% de las divisas turísticas, mientras que el 9% restante lo efectúan los excursionistas internacionales –que no pernoctan.

De enero a julio, las divisas turísticas crecieron de forma acumulada 6.8% a 21,681 millones de dólares, mientras que el número de viajeros internacionales subió 7.2% a 27.7 millones de personas.

En el primer caso el aumento es muy similar al del 2024, que fue de 6.8%, mientras que en el segundo se observa un mejor ritmo de avance, ya que de enero a julio del año pasado hubo un alza de solo 5.3 por ciento.

Al haber crecido más rápido el número de viajeros respecto de las divisas, tuvo lugar un descenso del gasto medio, que se fijó en 1.3%, quedando en 718 dólares.