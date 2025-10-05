Demanda interna manda señales mixtas en julio

Los principales componentes de la demanda interna de la economía mexicana tuvieron comportamientos disímiles en julio del 2025, aunque su común denominador continúa siendo su debilidad al compararse con sus niveles del 2024, de acuerdo con cifras reportadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Por un lado, el consumo privado –el mayor componente de la demanda agregada, con un coeficiente de casi 70% del PIB– se contrajo 0.3% de forma mensual lastrado por el gasto en bienes y servicios de origen nacional, que descendió 0.5 por ciento.

Este descenso implicó también una caída interanual de 0.1% del indicador, que es la quinta registrada en los primeros siete meses del 2025. De enero a julio el consumo privado ha descendido 0.4%, lo que contrasta con el avance de 4.3% del mismo lapso del 2024.

En tanto, la formación bruta de capital fijo, conocida también como inversión fija –con un coeficiente de 22% del PIB– tuvo una mejora de 1.6% mensual, pero fue 7.2% menor en comparación con su nivel del 2024.

En el detalle mensual, el repunte lo motivó el gasto en maquinaria y equipo, que sorprendió con una mejora de 4.9%, siendo la mayor variación mes contra mes de la subpartida desde diciembre del 2022, cuando se expandió 6.4 por ciento.

Durante los primeros siete meses del 2025 acumula un descenso de 6.8%, que contrasta con el avance de 7.8% mostrado durante el mismo lapso del 2024.