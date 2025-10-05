Dejan la puerta abierta a petroleras privadas en México

Las empresas petroleras que busquen invertir en exploración y producción de hidrocarburos en México cuentan ya con un reglamento en el que la Secretaría de Energía (Sener) regirá sus actividades en sociedad con Petróleos Mexicanos (Pemex) por migraciones o contratos mixtos, además de que existe la posibilidad de que celebren contratos directamente con el gobierno federal, según el nuevo ordenamiento que entró en vigor este sábado.

Si bien, durante todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador existió la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas para explorar o extraer hidrocarburos del subsuelo mexicano, esto no se llevó a cabo. En la presente administración se modificó la Constitución y se creó una nueva Ley del Sector de Hidrocarburos en que se busca dar prioridad a las actividades de Pemex, pero en el reglamento relativo se mantiene la posibilidad de que terceros realicen actividades petroleras por cuenta propia cuando el gobierno central lo decida.

Resalta que aunque se ha repetido que los particulares podrán operar áreas petroleras sólo en sociedad con Pemex, si la Sener le otorga una asignación a la estatal y ésta decide rechazarla, la Secretaría puede celebrar un contrato con un tercero de manera directa.

“En el caso de que Petróleos Mexicanos decida no desarrollar el Área en posesión del Estado, la Secretaría puede decidir que su desarrollo lo realicen otras Personas Morales a través de un Contrato para la Exploración y Extracción”, dice el quinto párrafo del Artículo 16 del Reglamento.

Tanto Pemex como la propia Secretaría de Energía pueden cambiar las asignaciones de desarrollo propio de la estatal por asignaciones de desarrollo mixto que incluirían a terceros operadores contratados y sólo hace falta justificar el porqué de estos cambios y sujetarse a los tiempos previstos para estos trámites.

Una vez que se establezca una asignación para desarrollo mixto, la empresa que sea operadora del campo podrá realizar gestiones administrativas ante la Secretaría de Energía en nombre de Pemex. El reglamento no aterriza la participación mínima de Pemex en los contratos, ni el rol de operador

Pemex mantiene la posibilidad de migrar sus asignaciones a contratos de exploración y producción con socios.