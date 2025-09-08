DeeVid renueva su generador de imágenes con el modelo Nano Banana: calidad de estudio y edición inteligente a un precio asequible

En un sector donde la calidad visual y la velocidad marcan la diferencia, DeeVid acaba de dar un salto cualitativo. La plataforma, conocida por sus innovadoras herramientas de video generativo, anunció la integración del modelo de imagen “Nano Banana” de Google (familia Gemini) en su generador de imágenes ia, lo que supone mejoras notables en generación de imágenes, edición y accesibilidad.

Nano Banana: un nuevo estándar en edición de imágenes

Nano Banana es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind y actualmente considerado uno de los motores de edición de imágenes mejor valorados del mundo. El modelo se centra en mantener el parecido de las personas y mascotas a lo largo de múltiples ediciones, permitiendo cambiar atuendos, mezclar varias fotografías o aplicar el estilo de una imagen a otra sin perder la identidad original. Entre sus capacidades se incluyen:

Generación de imágenes de alta fidelidad a partir de descripciones cortas o detalladas, con composiciones coherentes y detalles nítidos.

a partir de descripciones cortas o detalladas, con composiciones coherentes y detalles nítidos. Transformaciones de imagen a imagen: reestiliza fotos de referencia sin alterar su estructura, ideal para variaciones de campaña o refrescos estacionales.

reestiliza fotos de referencia sin alterar su estructura, ideal para variaciones de campaña o refrescos estacionales. Edición mediante texto: gracias a instrucciones en lenguaje natural, permite sustituir fondos, ajustar iluminación o cambiar prendas.

gracias a instrucciones en lenguaje natural, permite sustituir fondos, ajustar iluminación o cambiar prendas. Fusión de varias referencias y controles de marca: incorpora paletas de color, fotografías de productos o fichas de personajes para asegurar coherencia visual.

Google destaca que el modelo ofrece edición de múltiples rondas, mezcla de diseños y la posibilidad de combinar fotos para crear escenas completamente nuevas. Todas las imágenes editadas incluyen marcas de agua visibles e invisibles para garantizar la trazabilidad y la autenticidad de los contenidos generados por inteligencia artificial.

DeeVid: una plataforma líder en video generativo

DeeVid se posiciona como una plataforma todo‑en‑uno que convierte textos, imágenes o videos existentes en contenido audiovisual de alta calidad. Sus puntos fuertes son la generación rápida (un video en alrededor de un minuto), una salida profesional con animaciones fluidas y una interfaz accesible para quienes no son expertos en edición. Para asegurar consistencia narrativa y estética, ofrece modelos de video de alta calidad y herramientas como sincronización labial, plantillas y efectos.

La compañía destaca que la integración de Nano Banana no solo mejora la calidad de las imágenes, sino que permite un flujo de trabajo unificado: se genera o edita una imagen con el modelo y luego se anima directamente en la misma plataforma con el módulo de conversión de imagen a video. Esta sinergia hace que crear videos de productos, reels para redes sociales, lookbooks de moda o storyboards sea tan sencillo como redactar una descripción y pulsar “Generar”.

Generadores de avatares y anuncios: la próxima frontera

Además del salto en su generador de imágenes, DeeVid trabaja en herramientas que expanden su ecosistema creativo:

Generador de avatares ia: según reseñas independientes, este generador ofrece avatares hiperrealistas y la posibilidad de crear avatares personalizados a partir de una foto. Su integración con el generador de anuncios permite crear videos publicitarios completos con un avatar que presenta el producto y cierra con una tarjeta de marca. Es ideal para profesionales del marketing que necesitan producir anuncios con rapidez y coherencia.

Generador de anuncios ia: esta herramienta crea anuncios en minutos sin necesidad de cámaras ni equipos profesionales. El usuario puede cargar un guion, un eslogan, una foto o incluso proporcionar la URL de un producto, y la IA genera un video promocional con voz en off, animaciones y transiciones. También incluye un cambiador de atuendos para el presentador virtual y plantillas optimizadas para TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels, pensadas para maximizar la eficiencia de equipos de marketing, comercio electrónico y creadores independientes.

Precios accesibles y prueba gratuita

DeeVid subraya su compromiso con la accesibilidad. Los nuevos usuarios reciben 20 créditos gratuitos, equivalentes a unas cuatro producciones, para probar la plataforma sin costo. Después, pueden optar por la suscripción Lite desde 10 USD al mes, que incluye 200 créditos (aproximadamente 40 videos), modelos de video de alta calidad, creación privada y uso comercial sin marcas de agua. Los planes Pro y Premium aumentan las resoluciones hasta 1080p, la cantidad de créditos y añaden soporte prioritario. Todas las suscripciones permiten comprar paquetes de créditos adicionales según necesidad.

La integración de Nano Banana se aplica automáticamente a los clientes actuales de los planes Basic, Pro y Premium, y también está disponible para nuevos usuarios que inicien su prueba. Este lanzamiento convierte a DeeVid en la primera plataforma comercial en aprovechar el modelo de Google para generación y edición de imágenes, facilitando su uso a un amplio público de creadores y marcas.

Un paso adelante en la creatividad asistida por IA

Con esta actualización, DeeVid refuerza su posición en la vanguardia de la creación audiovisual. Al combinar el poder de la edición de imágenes de Nano Banana con su robusto motor de video, la plataforma ofrece a los profesionales de marketing, diseñadores y narradores visuales una herramienta integral para transformar ideas en piezas coherentes y de alto impacto. La hoja de ruta de DeeVid no se detiene aquí: los avances en generación de avatares y anuncios auguran un ecosistema donde la narrativa visual, la personalización y la automatización convergen.

Para empresas mexicanas y latinoamericanas que buscan optimizar sus recursos creativos, DeeVid ofrece una solución accesible, escalable y con respaldo tecnológico de primera. La invitación es clara: experimentar con estas nuevas funciones y descubrir cómo la inteligencia artificial puede elevar la calidad de los contenidos sin disparar los costos.