CTM arranca con foros internos para fijar su postura de cara a la reforma de la jornada laboral

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) -central obrera más grande del país- inició con una serie de foros internos que permitirá a Federaciones y Sindicatos de Industria tomar una postura de cara a la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral.

En entrevista con El Economista, Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), comentó que la discusión que ahora se da, de manera interna en la CTM, permitirá escuchar a todos los sectores y las implicaciones de la reforma, pues “hay sectores que dicen que sí están de acuerdo con la gradualidad, y quienes ven las condiciones para aplicar de manera directa las 40 horas en la jornada de trabajo”.

La CTM, de acuerdo con datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tiene 12,338 contratos colectivos del país que representan el 42% de la contratación colectiva que hay en el país.

Martínez Araiza expuso que “los grandes empleadores están ajustando costos laborales, para que cuando llegue la jornada de 40 horas. Por ello, el debate estuvo muy nutrido, no acordamos nada todavía. Va a seguir habiendo mesas donde todos seremos escuchados. Lo que sí dijimos es que tenemos que ir con una única postura, como Confederación”.

Comentó que el lunes se realizó una asamblea con los delegados de casi 500 centros de trabajo, en busca de una postura, “les preguntamos a los delegados ¿qué hacemos con la reducción de la jornada? ¿Qué opinan? ¿Creen que podamos hacerlo en 5 días? Tenemos 6 plantas, centro de distribución, campo, ventas”; comisionistas. También es un día menos de comisión. Tenemos chance de que hagamos el ajuste y vámonos a los 5 días. ¿Cómo les digo que no?”, la respuesta es que vayamos con la jornada de 40 horas, ya”.

2026, clave para agregar la jornada de 40 horas en los CCT

Por otra parte, el líder sindical, que sostiene contratos colectivos de alrededor de 500 centros de trabajo con empresas como Barcel, Bimbo y Pepsico, destacó que la Asamblea del SNAC tomó por acuerdo ir de manera directa por las 40 horas a partir del 2026.

“Se trata de ir incorporando en las revisiones cláusulas relacionadas con la reducción de la jornada de trabajo, con el fin de hacer pruebas pilotos desde ya y ver los procesos de transición a jornadas más reducidas”, explicó en entrevista.

La organización sindical está considerando que, a partir del primero de enero del año que entra, en los contratos más grandes, que son el Pepsico, Bimbo, Barcel etc, “empecemos a pilotear la semana de 40 horas con compromisos mutuos. Realmente el miedo de las empresas es que se me van a caer las ventas, la producción; pero hagamos compromisos mutuos, pruebas piloto correctas y veamos quién tiene la razón. Nuestra teoría es que no se va a caer nada, al contrario, la gente va a estar más productiva, más feliz”.