Crecen 76% envíos de crudo de Pemex durante febrero

Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó un volumen de 517,784 barriles diarios de crudo en febrero, lo que significó un aumento de 76% en un mes, a pesar de la política de reducir los envíos de crudo para procesarlo en el país, aunque en un año la reducción es de 27%, según el último reporte de la petrolera.

Y es que en febrero los ingresos por ventas de crudo fueron de 857.2 millones de dólares, con un incremento de 67% que fueron 346 millones de dólares más que el reporte del mes previo.

Ello a pesar de que en el promedio del mes el precio de la mezcla mexicana de exportación fue de 59.12 dólares por barril, tres dólares más que los 56 dólares por barril del mes de enero.

Por el conflicto en Medio Oriente, todo indicaría que continuará el aumento en las exportaciones de crudo, ya que Pemex podría aprovechar que el precio de la mezcla mexicana alcanzó los 100 dólares por barril el pasado 27 de marzo y apostar por elevar sus envíos al exterior para obtener más ingresos.

Cabe recordar que en una década el volumen de exportaciones de petróleo crudo de Pemex se ha reducido en 58%, luego de que en febrero del 2016 el promedio enviado ascendió a 1.241 millones de barriles por día y fue en enero pasado cuando llegó a su nivel más bajo desde que hay reportes –1990– ya que en el primer mes de este año se vendieron únicamente 294,453 barriles diarios de petróleo al extranjero.

Proceso de crudo

A la vez, el proceso de crudo de las siete refinerías de Pemex en febrero fue de 1.189 millones de barriles por día, con un incremento mensual de 12%, mientras en un año el aumento reportado es de 33 por ciento. Esto significa que la estatal petrolera utilizó 60% de la capacidad instalada que tiene en el país.

La refinería Olmeca ubicada en Paraíso, Tabasco, procesó 205,234 barriles diarios de crudo en el segundo mes del año, con lo que hiló su cuarto mes de tratamiento de más de 200,000 barriles por día de crudo, aunque el último reporte fue ligeramente inferior, en 0.2%, que en el mes previo.

Este centro refinador cercano al puerto de Dos Bocas utilizó así 60% de su capacidad, mientras que el resto de las refinerías en conjunto promediaron un proceso de 984,638 barriles por día, también llegando a 60% de la capacidad instalada.

Hace dos semanas ocurrió un incendio en la barda perimetral de la refinería de Dos Bocas, que dejó sin vida a cinco trabajadores después de que hubo filtraciones de agua con aceite por las lluvias que hubo en la región esos días.