Convención Cooperativa 2025 "Las Cooperativas Construyen un Mundo Mejor"

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas “2025”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dieron cita los representantes del cooperativismo de América que se encuentran afiliados a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en Cancún, Quintana Roo, los días 27, 28, 29 y 30 de agosto.

La Alianza Cooperativa Internacional “ACI” es el organismo que representa a las cooperativas de todo el mundo.

Se contó con la participación de Ariel Guarco, presidente de ACI, quien compartió con los congresistas de América, la importancia de reformar la arquitectura financiera internacional para la transición económica y social que enfrenta la región, destacando el compromiso social que tiene el cooperativismo mundial, que actualmente se encuentra integrado por:

Más de 3 millones de cooperativas

Más de 1000 millones de personas son socias, es decir el 12% de la población mundial.

Generan empleos directos a 280 millones de personas, es decir el 10% a nivel mundial.

Facturan en promedio $2.4 billones de dólares.

Al cierre de 2023, el sector económico del cooperativismo está conformado por 35% cooperativas de seguros, 32% cooperativas agrícolas, pesca e industria alimentaria, 19% comercio mayorista y minorista, 9% servicios financieros, 3% industria y servicios de utilidad pública, 1% educación, salud y trabajo social y 1% vivienda y otros.

En este sentido, es importante acelerar la adecuación del marco regulatorio para fomentar el cooperativismo, atendiendo a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permita contribuir al desarrollo social, económico, cultural y enfocar esfuerzos para la sostenibilidad.

En representación de México, se contó con la participación de César Zepeda, Presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, destacando que el cooperativismo mexicano está avanzando, actualmente se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se cuenta con cooperativas de diversos ramos distribuidos en todo el país, quienes impactan en el 25% de la población. Siendo el principal reto: La construcción de un derecho cooperativo que reconozca la naturaleza social del cooperativismo, a través de la articulación de la legislación cooperativa, financiera y fiscal adecuada para dar impulso a la inclusión financiera y al financiamiento de actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca, así como de actividades agroindustriales, de pequeñas y medianas empresas y políticas públicas de fomento a la economía social.

También se contó con la participación de la Dra. Lucía Buenrostro, Vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quién presentó el tema: “Las Cooperativas y la Inclusión Financiera en México” destacando los avances de México en la Inclusión Financiera, destacando la contribución que las cooperativas tiene en esta materia. Se destacó que, de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera 2024:

La tenencia de productos financieros formales pasó de entre 2021 y 2024 del 68% al 77% de la población, respectivamente.

1 de cada 3 personas paga con tarjeta y 1 de cada 5, utiliza transferencias.

La mitad de los adultos ha tenido acceso a crédito formal en 2024.

El uso de aplicaciones móviles para consultar saldos pasó de 52% al 62%.

Sin embargo, aún existen brechas en sectores de la población, en particular, 1 de cada 4 mujeres no tiene acceso a ningún producto financiero y las mujeres indígenas enfrentan mayores desigualdades, por lo que, es necesario un enfoque interseccional de género en las políticas públicas.

En este sentido, la Dra. Buenrostro señaló que las cooperativas son fundamentales para la inclusión financiera en México, por el número de personas integradas; el sector cooperativo de ahorro y préstamo concentra a 9.6 millones de personas socias de las 154 cooperativas autorizadas, quienes administran una captación por más de 241 mil millones de pesos, y tienen colocada una cartera de más de 173 mil millones de pesos, a través de más de 2,300 sucursales que cubren los 32 estados del país.

En cuanto a su desempeño financiero, las cooperativas de ahorro y préstamo tienen un índice de morosidad del 4.2%, un nivel de capitalización del 299% y un nivel de liquidez del 38%, resultado de un crecimiento sostenido del 9.9% en cuentas de captación, del 6.3% en cartera de crédito y un rendimiento sobre los activos del 2.4%, lo que las mantiene estables, sólidas y solventes.

Las cooperativas autorizadas atienden a 811 municipios del país, de los cuales el 23% son municipios rurales, 18% con rezago social medio o mayor, 251 municipios son la única institución financiera formal, por lo que son necesarias para fomentar el ahorro local y el financiamiento de actividades comerciales que contribuya a la mejora económica de dichas poblaciones. Y destaca que las mujeres participan ampliamente en el sector de las cooperativas, de cada 100 personas empleadas 55 son mujeres, el 52% de los préstamos han sido colocados para mujeres. Además, el 54% de las personas socias son mujeres.

Señaló que actualmente se está realizando la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030, la cual estará enfocada a:

Promover el ahorro formal de largo plazo. Facilitar el acceso al financiamiento formal Incrementar la adopción y el uso de los medios de pago digitales Impulsar la oferta y contratación de seguros y otros productos especializados

Todo esto, procurando:

Impulsar la participación en condición de igualdad y equidad de las mujeres. Favorecer la participación de las personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, señaló que desde la CNBV se han logrado avances importantes que fortalecerán el desarrollo del sector mediante la adecuación del marco regulatorio, entre los que destaca aumentar y homologar el límite de financiamiento, el reconocimiento del uso de garantías para mitigar el riesgo de crédito y establecer precisiones para dar certeza de operaciones con socios personas morales.

Por su parte, Alfonso García Moreno, presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEX, resaltó que la integración del sector cooperativo de México no se hace por obligación, sino por convicción, con el único objetivo de mejorar las condiciones de vida de los socios y su entorno, mediante el trabajo colectivo. La integración implica sacrificar intereses propios por un beneficio solidario y equitativo que asegure el derecho a una vida digna de las personas socias.