ANAM decomisó 1,220 millones de pesos en mercancía irregular

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio un nuevo golpe al contrabando en el Puerto de Lázaro Cárdenas al embargar más de 10 millones 699,000 cajetillas de cigarros, y mercancía que ingresó de manera irregular como calzado, ropa, textiles, muebles y herramientas, con un valor de 1,220 millones de pesos.

Durante un operativo realizado en las dos primeras semanas de agosto, la Asociación encabezada por Rafael Marín Mollinedo, implementó un operativo estratégico de supervisión en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el objetivo de cerrar filas frente al contrabando y detectar el mal uso de programas de fomento económico, reforzando así el control sobre la entrada y salida de mercancías en uno de los puertos marítimos más importantes del país.

Recientemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunció que la industria del calzado estaría exenta de operar con el programa del IMMEX para importar y posteriormente exportar, ante los actos simulados de algunas empresas fantasmas que ingresan mercancías al país en afectación de la industria nacional.

En el lapso de ese periodo, la dirección General de Investigación Aduanera, en coordinación con el personal operativo de la dirección General de Operación Aduanera, en estrecha colaboración con cámaras de comercio —principalmente de los sectores textil y calzado—, ejecutó labores de inteligencia y verificación que arrojan resultados contundentes: una acción directa contra el contrabando documentado.

La ANAM precisó que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), logró el embargo de más de 10 millones de cajetillas de cigarros, identificando simultáneamente 18 empresas con operaciones irregulares.

En tanto, se realizaron 834 reconocimientos y 383 Órdenes de Verificación de Mercancías en Transporte (OVMT), con el propósito de identificar y embargar mercancía irregular que ingresó al país, sin ser declarada conforme a la normatividad vigente.

“Se evaluaron 123 contenedores, determinando mercancías con un valor superior a1,224 millones de pesos: en la Industria del calzado: más de 506 millones de pesos; en el sector textil, más de 654 millones de pesos; en las herramientas, casi 62 millones de pesos y más de medio millón de pesos en muebles.