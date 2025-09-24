El comercio marítimo se desacelerará de 2.2% en 2024 a 0.5% en 2025: UNCTAD

El crecimiento del volumen del comercio marítimo mundial se desacelerará de 2.2% en 2024 a 0.5% en 2025, proyectó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En general, el comercio marítimo continúa ajustándose a las presiones geopolíticas y estructurales.

De acuerdo con su informe Transporte Marítimo 2025, difundido este miércoles, el comercio marítimo a escala global registró un crecimiento firme en 2024 (2.2% en volúmenes y 5.9% en toneladas-milla), en gran parte debido al desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza a medida que persistía la interrupción del Mar Rojo.

Sin embargo, se pronostica que el crecimiento se desacelerará en 2025. Según las proyecciones de la UNCTAD, el volumen del comercio marítimo se expandirá 0.5% y el comercio en contenedores 1.4 por ciento.

A mediano plazo (2026-2030), la UNCTAD proyecta que los volúmenes totales del comercio marítimo crecerán a una tasa anual promedio de 2% y el comercio en contenedores 2.3 por ciento. Asimismo, prevé un aumento marginal (0.3%) en toneladas-milla.

Estos cambios reflejan en gran medida los impulsores estructurales, como el realineamiento geopolítico, los cambios en la política industrial y la transición energética mundial.

En la vertiente operativa del sector, el 1 de enero de 2025, la flota mundial alcanzó los 112,500 buques comerciales con una capacidad de carga total de 2,440 millones de toneladas de peso muerto.

Esto representó un aumento anual de 3.4%, similar a la expansión de 2023.

Si bien estuvo muy por debajo del promedio anual del 5.1% de las dos últimas décadas, fue más rápido que el crecimiento del comercio marítimo. El progreso en la “ecologización” de la flota está en marcha, pero es gradual.

En mayo de 2025, el 8% de la flota mundial activa por tonelaje bruto y el 53% del tonelaje en cartera de pedidos estaban diseñados para funcionar con combustibles alternativos.

Paralelamente, la escasez de mano de obra, los avances tecnológicos y las amenazas a la seguridad asociadas están añadiendo complejidad y transformando el perfil y las perspectivas de la flota mundial.

La lista de los principales países propietarios de buques y países de abanderamiento se mantuvo prácticamente sin cambios, con algunas modificaciones en las clasificaciones relativas.

Al 1 de enero de 2025, los tres principales Estados de abanderamiento -Liberia, Panamá y la República de las Islas Marshall- representaban conjuntamente 45.1% de la capacidad total mundial de transporte de buques.

Mientras que los tres principales países armadores -Grecia, China y Japón-, en orden de participación total en la propiedad, representaban más de 40.7 por ciento.

Grecia era el principal país armador, con 16.4 % de la capacidad de la flota mundial.