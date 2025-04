Coca-Cola pierde disputa por uso de marca en Perú

Este martes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú resolvió una prolongada disputa marcaria entre una emprendedora de ese país y el gigante de las bebidas gaseosas The Coca-Cola Company.

El caso comenzó el 5 de agosto de 2022, cuando Zoila Luz Bañez Leyva presentó la solicitud para registrar la marca Doutdes en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, destinada a prendas de vestir, calzado y sombreros. Poco después, el 8 de septiembre de 2022, Coca-Cola interpuso una oposición argumentando que el logotipo del emprendimiento imitaba su conocida “cinta ondulante”, presente en las marcas Coca-Cola y Coke, registradas para distinguir bebidas no alcohólicas.

Además, alegó que el uso del signo solicitado podría diluir el prestigio de sus marcas y generar una percepción errónea de vinculación empresarial entre ambas partes. Coca-Cola presentó pruebas adicionales para respaldar su posición, incluyendo fotografías que mostraban la comercialización de prendas de vestir con marcas de bebidas no alcohólicas como parte de estrategias de merchandising.

Tras ello, el organismo inició el análisis técnico y legal, que terminó resolviendo este martes que "los signos no son semejantes, ni en su expresión fonética ni en su diseño gráfico". Además, se determinó que los productos de la marca Doutdes no guardan relación con los productos de Coca-Cola, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial para los consumidores.

La sala también descartó que la marca solicitada se busque aprovechar del prestigio de la gaseosa multinacional o que afecte su valor distintivo o publicitario. Este caso no solo representa una victoria para Zoila Luz Bañez Leyva, sino que también establece un precedente importante para los emprendedores que enfrentan disputas legales con grandes corporaciones.