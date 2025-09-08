No cobijaremos a la ilegalidad de agentes aduanales: CAAAREM

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) afirmó que no tolerará la ilegalidad de agentes aduanales al interior de su organización.

“No cobijamos la ilegalidad”, dijo en un comunicado de prensa difundido este lunes.

El agente aduanal no es un funcionario público, sino un integrante de la Iniciativa Privada que coadyuva con el gobierno en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el correcto pago de contribuciones y cuotas compensatorias. En México operan 804 agentes aduanales, mientras que otros 66 están en proceso de cancelación, siguiendo procesos judiciales.

“Ante las órdenes de aprehensión por importaciones ilegales de hidrocarburos, reafirmamos con toda claridad que ningún acto ilícito tendrá cabida bajo el cobijo de CAAAREM, por ello determinaremos su situación y procederemos a expulsarlos en su caso”, dijo la Confederación.

También expresó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la CAAAREM sigue siendo la primera línea de defensa en la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal.

“CAAAREM avanza en un proceso de depuración, respaldando las acciones del Gobierno Federal contra la corrupción. Hemos impulsado la certificación de procesos, la implementación de inteligencia artificial en el prevalidador y el fortalecimiento del Operador Económico Autorizado, incorporando además alertas específicas para detectar riesgos en la importación de hidrocarburos y mercancías sensibles”, agregó

Se auto describió de esta forma: los agentes aduanales son responsables solidarios en materia fiscal y aduanera, vigilados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su función es auxiliar al Estado en recaudación, facilitación y seguridad del comercio exterior, siempre garantizando el respeto al debido proceso y la integridad del gremio.

“Hoy más que nunca, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de CAAAREM reafirma su plena disposición para colaborar con el Gobierno de México en acciones que fortalezcan la seguridad nacional y el desarrollo del país”, dijo.