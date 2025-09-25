Lectura 1:00 min
China inicia una investigación antidumping sobre las nueces pecanas de México y EU
El Ministerio de Comercio chino anunció este jueves la apertura de una investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas de Estados Unidos y México.
La investigación durará un año, hasta el 25 de septiembre de 2026, con una posible prórroga de seis meses en caso necesario.
