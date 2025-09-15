China anuncia plan para el sector automotriz

China reveló un plan para “estabilizar” el crecimiento de su sector automotriz frente a una guerra de precios entre competidores y problemas de exportación.

Anunciado conjuntamente por ocho departamentos gubernamentales, el plan para el 2025 y 2026 “enfatiza los estudios de costos y el monitoreo de precios”, además de alentar la innovación y la demanda interna, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

El plan prevé una desaceleración en las ventas totales de vehículos a alrededor de 32.3 millones este año, lo que supone un crecimiento de tres por ciento.

Esto se compara con el crecimiento de 4.5% registrado en el 2024, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.

Beijing ha invertido masivamente en los últimos años para apoyar el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos de China.

El plan prevé un crecimiento anual de 20% en vehículos de nueva energía, con 15.5 millones de unidades en el 2025.

Una guerra de precios ha dejado a muchas empresas emergentes en quiebra, ya que las firmas inundan el mercado interno con automóviles de bajo costo y planes de intercambio.

Durante una reunión en julio, los funcionarios chinos pidieron poner fin a la “competencia irracional” y centrarse en cambio en un desarrollo más saludable.