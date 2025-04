China afirma que está abierto a conversaciones con Estados Unidos

El gobierno chino afirmó que está abierto a iniciar conversaciones sobre los aranceles que Estados Unidos y China se han impuesto mutuamente, pero sin convocar expresamente a una mesa de negociaciones.

“La posición de China es clara y consistente: la puerta a las conversaciones está abierta, pero el diálogo debe llevarse a cabo sobre una base de igualdad y respeto mutuo”, dijo este jueves el vocero del Ministerio de Comercio, He Yongqian.

Sin embargo, He condicionó: “China se mantendrá firme en su postura hasta el final. Presionar, amenazar y chantajear no son las formas correctas de tratar con China. Esperamos que Estados Unidos colabore con China. Basándonos en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa, resolveremos adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta”.

La Casa Blanca informó este jueves que el arancel acumulado de China alcanza 145%, considerando una tasa de 20% impuesta por preocupaciones relacionadas con el fentanilo.

Por su parte, un día antes, China anunció que aplicará un arancel de represalia acumulado de 84% sobre las importaciones de todos los productos originarios de Estados Unidos

“He reiterado la postura de China en repetidas ocasiones, y es muy clara. No provocamos conflictos, ni los tememos. Los legítimos derechos de desarrollo del pueblo chino y de los pueblos del mundo no pueden ser arrebatados. La soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, y de todos los demás países, no deben ser vulnerados”, agregó He.

En un pronunciamiento por separado, desafiando con más énfasis a las medidas de Trump, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, comentó: “Las acciones imprudentes e injustas de Estados Unidos van en contra de la voluntad del pueblo y están condenadas al fracaso al final”.

Seguidamente, dijo: “Quiero reiterar que en una guerra arancelaria o comercial, nadie gana. China no desea una guerra comercial, pero no le tememos. Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras se socavan los derechos e intereses legítimos del pueblo chino, ni permitiremos que se pisoteen las normas del comercio internacional ni el sistema multilateral de comercio. Si Estados Unidos insiste en librar una guerra arancelaria o comercial, China luchará hasta el final”.

El miércoles, Trump dijo que los funcionarios de China quieren llegar a un acuerdo: “Simplemente no saben cómo hacerlo”.