Cetto, la marca de vino mexicana más premiada del mundo

Como resultado del compromiso con la excelencia vitivinícola, Bodegas Cetto es nombrada —por octava ocasión— la Bodega Mexicana del Año por el New York International Competition. Este reconocimiento, además de honrar el legado de cuatro generaciones de trabajo en la industria, también posiciona a México como referente global en la producción y comercialización de vinos de gran calidad.

La bodega, ubicada en Valle de Guadalupe, Baja California, ha llevado el alma del vino mexicano a los escenarios más exigentes del mundo. Desde principios de los años noventa, comenzó su participación en certámenes y fue en 1992 cuando obtuvo su primera medalla de oro con L.A. Cetto Petite Sirah en el International Wine Challenge de Londres, Inglaterra. A partir de entonces, la suma de pasión y tradición ha dado a Bodegas Cetto más de 1,000 medallas dentro de los concursos más prestigiosos a nivel internacional.

Sus etiquetas más emblemáticas han traspasado fronteras. Además de ser protagonistas de competencias en América, Europa y Asia, su esfuerzo constante ha permitido que la empresa exporte a 17 países y tenga presencia en más de 24 ciudades. Sus viñedos únicos y su enología de vanguardia los han colocado como la marca de vino mexicano favorita entre los consumidores del mercado internacional.

Con esto, se observa que el reciente galardón que les fue otorgado no llega por casualidad, sino como parte de una historia de éxito que nace desde la llegada de la familia Cetto de Trento, Italia a México, en la búsqueda de expandir su conocimiento y sabiduría. Bajo esa idea, con la fundación de Bodegas Cetto en 1928, se convierten en pioneros en el sector vitivinícola mexicano a través de la experimentación con distintas variedades de uva, suelo, clima y plantación.

Hoy en día, la Bodega Mexicana del Año continúa construyendo y fortaleciendo su herencia cultural de la mano de la innovación, pero sin perder la filosofía que los mueve desde hace casi 100 años que es posible degustar sus productos:

“Porque cuando el vino habla con honestidad, el mundo escucha.

Bodegas Cetto. Más que vino. Historia. Pasión. Orgullo de México.”

