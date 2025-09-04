CCE busca atraer 70,000 millones de dólares con campaña que consolide a México como destino de inversión

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó la campaña nacional “Invierte y Elige México” para consolidar al país como el destino de inversión más atractivo a nivel global, aprovechando el reciente récord de 34,265 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Con ello, busca duplicar el monto de capitales en una década, hasta 70,000 millones de dólares.

Francisco Cervantes, presidente del CCE resaltó que la campaña se basa en atraer capitales, aumentar la manufactura mexicana y consumir lo hecho en México, por lo que el objetivo es duplicar los 34,265 millones de dólares de capital foráneo captado hasta el segundo trimestre de este año.

“Duplicar esa cantidad porque las oportunidades que se están presentando hoy en el país y los aranceles nos dejan en la mejor posición que cualquier otro país del mundo. Nos obliga a recibir a todas las inversiones”, expuso.

La campaña “Invierte y Elige México” es una iniciativa nacional de atracción de capital cuyo propósito es consolidar al país como el destino de inversión más atractivo a nivel global.

Afirmó que la coyuntura arancelaria es “una oportunidad de oro para el país”, puesto que se buscan atraer más proyectos concretos, más empresas de otros sectores y más países apuesten por México.

En el marco del evento “México IA + Inversión Acelerada”, el presidente del CCE destacó que “Invierte y Elige México es más que una campaña: es una invitación estratégica, una hoja de ruta y un compromiso compartido entre el sector privado, el ecosistema tecnológico y las instituciones públicas para acelerar decisiones de inversión que generen empleo, productividad y prosperidad duradera”.

La iniciativa está sustentada en las ventajas competitivas de México, que lo colocan en la primera línea de la relocalización (nearshoring) y la transformación tecnológica. Entre estas ventajas destacan su integración con América del Norte, el valor agregado en sus procesos productivos, una vasta red de tratados de libre comercio con más de 50 países, un talento joven y altamente calificado, así como una estabilidad macroeconómica.

Al respecto, Max El-Mann, presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas del CCE, explicó que durante el evento “México IA + Inversión Acelerada”, que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre, estas ventajas se materializarán en mesas de negocio y demostraciones tecnológicas. El objetivo es que las empresas que asistan salgan con una ruta clara para su instalación o expansión.