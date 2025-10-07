Casio y Hermes Music sellan alianza para fortalecer educación y cultura musical en México

El pasado 30 de septiembre, en la Ciudad de México, Casio México oficializó su alianza con el grupo distribuidor Hermes Music, con la que busca fortalecer su presencia en el país. El anuncio se realizó en un evento que reunió a directivos, músicos y académicos, y que simboliza un nuevo capítulo en la expansión de la marca japonesa.

La colaboración no solo contempla la distribución de productos Casio en las 36 tiendas de Hermes Music a lo largo de la República Mexicana, sino que también tiene como propósito acercar la música a más familias, escuelas y comunidades.

ALIANZA HERMES MUSICA CLUB Y CASIO. FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Una unión con visión a futuro

Durante el evento de presentación, Hirofumi Takeda, director general de Casio México, subrayó que la alianza marca un hito en la historia de la compañía en el país:

“Casio cree en enriquecer la vida diaria a través de la música. Con Hermes Music, nuestros instrumentos llegarán a más hogares y aulas en todo México. Esta unión generará mayores oportunidades para los amantes de la música y los educadores, construyendo juntos un futuro más brillante y musical”.

Por su parte, Raúl Carlos Uriegaz Martínez, director comercial de las tiendas de retail de Hermes Music, destacó la importancia de esta colaboración:

“Fortaleciendo nuestras operaciones y beneficiando a nuestros clientes, estamos seguros de que juntos podremos construir una colaboración sólida y duradera. En este contexto, cuenten con el total apoyo de nuestras sucursales Hermes Music Club para la exitosa comercialización de la marca Casio en México”.

Educación musical como eje central

Más allá del componente comercial, Casio ha puesto en el centro de su estrategia la educación musical. Su programa Casio Educación reúne ya a más de 500 profesores en México y busca profesionalizar la enseñanza a través de capacitaciones, repertorios didácticos y materiales digitales.

La directora académica del programa y reconocida directora de orquesta, Lizzi Ceniceros, compartió su visión: “Siempre he soñado con que la música le pertenezca a mucha gente. Casio comparte esa misión: democratizar el acceso, apoyar a los maestros y dar herramientas a las escuelas. Ya hemos iniciado una serie de talleres con especialistas, desde jazzistas hasta maestros de solfeo, para acercar contenidos prácticos y de calidad a los docentes y estudiantes”.

Tecnología e innovación para todos los niveles

Casio ha sido reconocido mundialmente por su capacidad de innovar en instrumentos accesibles pero de alta calidad. Modelos como los teclados de la serie CT-S y los pianos digitales Privia PX-S y CDP-S destacan por su diseño compacto, tecnología AiX Sound Source que ofrece un sonido más realista y conectividad con apps, Bluetooth y MIDI.

Alfredo Cano, director de Productos de Consumo de Casio México, explicó que la alianza con Hermes responde también a una necesidad de atención especializada.

“Hermes es una cadena que agrega valor. Su personal está capacitado para atender a músicos profesionales y entender sus necesidades. Esto nos permite fortalecer nuestra presencia en el segmento semi-profesional y profesional, al mismo tiempo que impulsamos el aprendizaje de niños y jóvenes”, aseguró Cano.

Liderazgo consolidado

Con más de 40 años de trayectoria en innovación musical, Casio es hoy una de las marcas líderes a nivel global en teclados y pianos digitales. En México, la compañía mantiene una participación destacada de 38% en teclados y 17% en pianos digitales, cifras que reflejan la confianza del mercado en su oferta tecnológica y accesible.

Hermes Music, por su parte, cuenta con 36 tiendas en México y 4 en Estados Unidos. Fundada en 1982 en Texas por el músico y compositor Alberto Kreimerman, la compañía ha combinado su crecimiento empresarial con un fuerte compromiso social a través de la Fundación Hermes Music, dedicada a labores culturales y humanitarias en comunidades vulnerables.

Un puente entre innovación japonesa y distribución mexicana

El acuerdo entre Casio y Hermes Music no solo representa un paso crucial para ambas compañías, sino también una apuesta por el futuro de la música en México. La alianza permitirá ampliar la cobertura nacional, llegar a más escuelas y conservatorios, y reforzar la formación de músicos en todos los niveles.

Como lo resumió Takeda: “Nuestro objetivo es simple: más sonrisas, más creatividad y más música para las familias mexicanas. Junto a Hermes, lo haremos posible”.

