Caen 20% los pedidos de ropa mexicana desde Estados Unidos: Canaive

El ambiente de incertidumbre arancelaria provocó que los pedidos de prendas de vestir hechas en México hayan caído 20% en Estados Unidos, tan sólo en lo que va del año, una pérdida eventual de 7,000 empleos en nuestro país, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), José Pablo Maauad.

“Se ha tenido un impacto de entre 15 y 20% en las decisiones de compra de estos primeros meses del año, específicamente para temas de exportación a los Estados Unidos”, precisó.

México es el quinto proveedor de prendas de vestir en Estados Unidos, y la principal demanda de los consumidores estadounidenses son pantalones de mezclilla, playera de algodón, camisas, sacos, así como ropa de cama, entre muchas otras.

El dirigente de los empresarios confeccionistas de ropa en México dijo que hasta el momento, los industriales no han pagado ningún tipo de arancel por ingresar a Estados Unidos, pero reina la incertidumbre en la demanda. No obstante, confió en que los amagos de la política arancelaria y su efecto sobre las relaciones entre las empresas comercializadoras y productoras tenga una duración no mayor a seis meses y se restablezca el dinamismo exportador; de lo contrario, las tiendas en EU podrían entrar en una situación complicada, al agotar sus inventarios de ropa por las restricciones arancelarias a otras naciones asiáticas.

En entrevista, el presidente de la Canaive precisó que la cadena textil-confección ha perdido 10,000 empleos en el lapso, casi de tres meses, de los cuales 7,000 corresponden al sector confección por la amenaza de los aranceles en Estados Unidos.

“Eso ciertamente ha retrasado las decisiones de compra de los clientes en ese mercado, que es el principal destino de exportación de los productos mexicanos y entonces están esperando, a ver qué va a pasaría el primero de marzo y ahora qué va a pasar el 2 de abril. No sabemos. Pero creemos que va a ser una cosa de corto plazo”, estimó.

Shein y Temu ya compran a industriales mexicanos

Maauad adelantó que las políticas gubernamentales contra las importaciones de ropa a precios subvaluados ya lograron algunos resultados, pues plataformas como Shein, Temu, Amazon y Mercado Libre han empezado a hacer pedidos a industriales mexicanos para comercializar ropa hecha en México. “Hay mucho interés del comercio organizado por incrementar el porcentaje de productos nacionales en sus pisos de venta y por supuesto, interés de la cadena productiva por surtirlos”, dijo.

Desde principios de este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum endureció las medidas fiscales al ingreso de mercancía asiática, con el 19% de impuesto y 35% de arancel a la ropa, más requisitos e inspecciones aduaneros, por lo cual, ahora las empresas digitales han volteado al mercado interno.

“Ya tenemos una cantidad importante de productores, 15 en el estado de Puebla, alrededor de 25 en la región de Guanajuato que están ya arriba de estas plataformas Shein, Temo, Mercado Libre, Amazon. Está en proceso de implementación”, comentó.

Como parte del Plan México “percibimos apetito por pedidos, interés de las cadenas comerciales, de las plataformas electrónicas, de las tiendas especializadas como las grandes deportivas, en general de los canales de distribución por desarrollar y aumentar su productividad nacional es muy importante”.