Aranceles de Trump son ilegales: Jeffrey Sachs

La imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos a México y Canadá a través de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump es ilegal, ya que esa autoridad corresponde al poder legislativo estadounidense, afirmó Jeffrey Sachs, profesor de Economía de la Universidad de Columbia.

“Los aranceles son ilegales, teníamos un acuerdo y su presidenta (Claudia Sheinbaum) muy amablemente le ha recordado a nuestro presidente (Donald Trump) que hay un acuerdo entre los tres países (el T-MEC)”, dijo la tarde de este viernes al dictar la conferencia Geopolítica y Economía Global, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recordó que la aplicación de tarifas arancelarias es una facultad del Congreso estadounidense, específicamente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Cuando Trump habla de imponer aranceles a México, ¿cómo lo hizo o podría hacerlo?, porque constitucionalmente los aranceles son imposiciones fiscales, entonces vienen en la constitución, dependen del Congreso y estas iniciativas se deben iniciar en el Congreso. Son parte de las tareas de la Cámara de Representantes” se cuestionó.

Entonces, puso en duda la validez del argumento legal del gobierno trumpista para decretar las tarifas, que se basa en los poderes extraordinarios del poder Ejecutivo en situaciones de emergencia.

“De forma interesante lo hizo (aplicar los aranceles) porque lo declaró como una emergencia. En la legislación existe la palabra emergencia y cuando se declara que existe, esto significa que nos podemos orientar bajo mandato de una sola persona”, dijo.

Pero el fondo, según Sachs, tiene que ver con las pulsiones autoritarias del presidente Donald Trump.

“Parece ser que la emergencia es que mucha gente en Estados Unidos es adicta a los opioides. Es una tragedia, pero esto no le importa realmente a Trump (…) Esto no tiene nada que ver con el fentanilo, obviamente. Tiene que ver con el mandato y el dominio de una sola persona”, criticó.

La crítica de Jeffrey Sachs, uno de los economistas contemporáneos con más libros betsellers, experto en desarrollo sostenible y asesor por años de la secretaría general de Organización de las Naciones Unidas (ONU), se produce en la semana en la que el gobierno de Estados Unidos impuso y luego retiró –parcialmente– aranceles de 25% a las exportaciones de México y Canadá.

Las tarifas entraron en vigor el pasado 4 de marzo tras vencer un período de gracia de 30 días otorgado a ambos países para evitar los gravámenes si el gobierno de Donald Trump consideraba suficientes sus avances en la lucha contra el fentanilo y la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Finalmente, la tarde de este jueves fueron retiradas para todos los productos que cumplen con las reglas de contenido regional del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). En el caso de México, esto ocurrió luego de una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, en la que este reconoció la labor realizada por el gobierno mexicano para atender las preocupaciones del gobierno estadounidense.

EU vive desinstitucionalización

Tras criticar la política arancelaria de Donald Trump, Sachs alertó sobre lo que llamó un proceso desinstitucionalización de Estados Unidos e incluso puso en duda la estabilidad mental y emocional del presidente de Estados Unidos.

“Tenemos el congreso el sistema judicial, dependencias o departamentos y ninguno de esos órganos importa ahora mismo. Estamos completamente desinstitucionalizados en Estados Unidos, estamos en manos de una persona que, aparentemente, tiene 17 años”, advirtió.

Comparó la situación actual en su país con la prevaleciente durante el reinado de Jorge III en la Gran Bretaña entre 1760 y 1820 –en el que se dio la independencia de las 13 colonias de Norteamérica–, quien se dice, padecía trastornos mentales.

“Tuvimos algo que llamamos una revolución, una guerra en la que Francia ayudó a las colonias a vencer a Gran Bretaña y esta guerra era sobre el hecho de que las colonias estuvieran sujetas al dominio de una sola persona el rey Jorge y esa persona estaba, de verdad, loca”.

“Se dice que esa persona tenía ciertos trastornos y ciertas enfermedades, y parece ser que esa es la situación actual”, asestó.

Critica política de EU

Durante su alocución, convocada por la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez León, y que contó con los comentarios de Laila Porras Musalem, directora general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) y de Carlo Pánico, profesor de la Facultad, Sachs elaboró una crítica general del sistema político estadounidense.

Refirió que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se instituyó como un “estado de seguridad”, encargado de brindar seguridad global, lo que generó excesos como el hecho de que la Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA, por su sigla en inglés) se constituyera como un “ejército privado del presidente de Estados Unidos” y que, desde 1947 “se involucró en 100 intentos derrocar gobiernos exteriores”.

También alzó la voz contra la corrupción en la política de su país, la cual dijo, “es muy alta”, producto, en gran medida, de la influencia del dinero privado en las campañas políticas, tanto presidenciales como legislativas.

Y citó el caso de Elon Musk, dueño de Tesla, donante de la campaña presidencial de Donald Trump y hoy responsable de un departamento administrativo de su gobierno, responsable de reestructurarlo administrativamente con el propósito declarado de hacerlo más eficiente.

“Ahora hay una gran influencia de Silicon Valley, ya no de las petroleras, aunque quizás un poco. Ahora (el gobierno) está secuestrado por Musk y sus amigos”, espetó.

Pero esta situación, desde su óptica, no es nueva. “Esto sucedió con Biden, antes con Trump (en su primer mandato) y aplicaba antes con Obama. No me fue bien con ninguno de ellos. No hay muchos presidentes que yo haya respetado, salvo a John F. Kennedy”, denunció.

No se puede vencer a Rusia en Ucrania

En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Jeffrey Sachs, quien en 1990 fue asesor del presidente de la entonces Unión Soviética Mijaíl Gorbachov en el proceso de transición de ese estado hacia una economía de mercado, opinó que, con todo y sus críticas hacia Trump, este lo comprende mejor que su antecesor, Joe Biden.

“(Trump) es mucho mejor que Biden en cuanto a Ucrania, porque entiende que no se puede vencer a Rusia. Biden no sabía aceptar esta derrota, pero Trump, sí”, opinó.

Desde su perspectiva, el gobierno estadounidense tiene una considerable responsabilidad en la gestación de este conflicto que, dijo, no estalló en febrero del 2022, cuando se materializó la invasión rusa en Ucrania, sino en el 2014, con la renuncia del presidente ucraniano Viktor Yanukóvich.

Relató que este movimiento fue, más bien, un derrocamiento urdido por Washington con la intención de facilitar el ascenso de un líder afín a su interés de expandir territorialmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza creada tras la Segunda Guerra Mundial para contener el avance de la entonces Unión Soviética.

Y señaló directamente la responsabilidad del expresidente estadounidense Barack Obama.

“Fue Barack Obama quien inició la guerra en Siria, derrocó a Gadaffi (en Libia). Obama derrocó al presidente de Ucrania en el 2014. Esto fue altamente planeado por Estados Unidos. Y vino de Barack Obama, no de Donald Trump, no de (Joe) Biden”, dijo.