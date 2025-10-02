Aranceles a camiones meten ruido rumbo a revisión del T-MEC

El proceso de Consultas con el sector productivo de cara a la revisión del T-MEC arrancó con la incertidumbre de un nuevo arancel del 25% aplicado a la industria de vehículos pesados –a partir de este primero de octubre–, cuyas condiciones marcadas por el gobierno estadounidense aún se mantienen en el “aire”.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, informó que la industria automotriz se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el martes pasado, donde se planteó la preocupación por los nuevos aranceles.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunció que los camiones pesados importados enfrentarán un arancel del 25%, a partir del 1 de octubre.

El presidente de la Concamin dijo que existe preocupación en la industria automotriz, y aunque por las reglas del T-MEC se pagaría 11% de arancel, las importaciones mexicanas se verán afectadas.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate, comentó que el sector de vehículos pesados, actualmente cumplen con 64% de contenido regional alcanzado en 2024, con la meta de llegar al 70% en 2027.