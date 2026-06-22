China toma represalias contra empresas de Estados Unidos tras nuevas sanciones

China ha añadido a su lista de control de exportaciones a MP Materials y a USA Rare Earth, así como a otras ocho entidades estadounidenses que, según afirma, están vinculadas al ejército de Estados Unidos, como represalia por las restricciones impuestas este mes por Washington a varias empresas chinas.

Aveox, un fabricante de motores para aplicaciones de misión crítica, también figuraba entre las empresas incluidas en la lista, lo que impide las exportaciones chinas de productos de doble uso a dichas empresas.

MP Materials, respaldada por el Pentágono y que explota la única mina de tierras raras en activo en EU, y USA Rare Earth participan ambas en la cadena de suministro que va de la mina al imán.

Las tres empresas estadounidenses no estuvieron disponibles para hacer declaraciones fuera del horario laboral.

Las medidas son una respuesta a la "práctica maliciosa del Gobierno de EU" y se adoptaron para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales, así como para cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación, según afirmó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado el lunes.

"Se prohíbe a las organizaciones y personas de cualquier país o región transferir o suministrar artículos de doble uso procedentes de China a dichas entidades", señaló, y añadió que las actividades de exportación deben cesar de inmediato.

Esta medida equivale a una prohibición total de las exportaciones de productos de doble uso a las empresas mencionadas, lo que endurece unas normas que anteriormente solo exigían licencias de exportación.

Sin embargo, los analistas señalaron que las medidas de China constituían una respuesta en gran medida simbólica a la lista 1260H del Pentágono, que incluye a empresas tecnológicas chinas que, según este organismo, prestan apoyo al ejército chino. La lista se actualizó este mes para incluir al gigante del comercio electrónico Alibaba, al motor de búsqueda Baidu y a los fabricantes de automóviles BYD y NIO.

"La mayoría de las empresas forman parte del sector de la defensa estadounidense o tienen estrechos vínculos con el Gobierno de EU... Esas empresas no van a hacer negocios en China, por lo que el impacto será bastante simbólico", dijo George Chen, socio para la región de Gran China en Asia Group, una consultora geopolítica.

"La medida adoptada hoy por Pekín es una respuesta proporcional a la lista 1260H del Departamento de Guerra".

En un comunicado aparte, el Ministerio de Finanzas chino anunció que ha decidido tomar medidas contra 46 empresas estadounidenses. A partir de ahora, los compradores chinos tienen prohibido adquirir cualquier producto fabricado por ellas, aunque las empresas financiadas por Estados Unidos que operan en China sí pueden seguir haciéndolo.