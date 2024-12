Apple está en contacto a Tencent y ByteDance para desplegar modelos de IA en China

Apple está en conversaciones con Tencent y ByteDance, propietaria de TikTok, para integrar sus modelos de inteligencia artificial en los iPhone vendidos en China, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La empresa estadounidense comenzó este mes el despliegue de ChatGPT de OpenAI en sus dispositivos, parte del producto Apple Intelligence que permite a su asistente de voz Siri aprovechar la experiencia del chatbot incluso en consultas del usuario sobre fotos y documentos como presentaciones.

ChatGPT no está disponible en China y los requisitos normativos del país exigen que los servicios de IA generativa obtengan la aprobación del gobierno antes de su lanzamiento público, lo que obliga a Apple a buscar socios locales para sus funciones de IA en un momento en que su cuota de mercado en el país está disminuyendo.

Las conversaciones de Apple con Tencent y ByteDance sobre el uso de sus modelos de IA se encuentran en una fase muy temprana, dijeron las fuentes, que no quisieron dar su nombre porque las conversaciones no son públicas. ByteDance declinó hacer comentarios, mientras que Apple y Tencent no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un socio exitoso para los servicios de IA de Apple en China podría ser un gran ganador en el campo cada vez más concurrido de la IA en el país, donde decenas de grandes modelos lingüísticos han sido lanzados por grandes empresas de tecnología, así como por nuevas empresas. Entre ellas se encuentran Doubao, de ByteDance, Hunyuan, de Tencent, y Ernie, del gigante de los motores de búsqueda Baidu.

Apple y Baidu han mantenido conversaciones sobre el uso del modelo de inteligencia artificial de esta última en China, pero The Information reportó este mes de que las conversaciones habían sufrido contratiempos debido a problemas técnicos, incluidas disputas sobre el uso de datos de usuarios de iPhone para entrenar modelos de inteligencia artificial. Baidu no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Baidu, que cotizan en Hong Kong, cayeron tras el informe de Reuters, 4.2% frente a un descenso de 0.6% en el índice Hang Seng. Las acciones de Tencent subieron 2.3%.

La ausencia de capacidades de IA en los últimos iPhone vendidos en China se ha convertido en un revés importante para Apple, que se enfrenta a la disminución de su cuota de mercado en el mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo debido a la creciente competencia de las marcas nacionales, incluida Huawei.

Huawei, que regresó al mercado de gama alta en agosto con un teléfono que utiliza un chip fabricado en China, lanzó el mes pasado su serie Mate 70 con capacidades de inteligencia artificial impulsadas por su modelo de gran lenguaje patentado. Apple cayó brevemente fuera de los cinco principales vendedores de teléfonos inteligentes de China en el segundo trimestre antes de recuperarse en el tercero.

Las ventas de teléfonos inteligentes de la empresa estadounidense en China cayeron 0.3% durante el tercer trimestre con respecto al año anterior, mientras que las ventas de Huawei aumentaron 42%, según la empresa de investigación IDC.