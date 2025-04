Y ¿Qué hacemos con el decomiso histórico del huachicol?

Hace unos días nos enteramos de un decomiso histórico de aproximadamente diez millones de litros de hidrocarburo, armas y algunos vehículos en Tampico y Altamira, Tamaulipas, liderado por la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo un trabajo coordinado de inteligencia con el objetivo de desarticular redes ilegales de tráfico de hidrocarburos.

Así, el 19 de marzo, primero fue interceptado el buque Challenge Procyon —que había desembarcado del puerto Beaumont, Texas el 16 de marzo— cargado con aditivos para aceites y lubricantes en Tampico, y posteriormente, en un cateo llevado a cabo en dos ejidos en Altamira, se encontraron 192 contenedores, 29 tractocamiones y camionetas pick up, entre otros materiales. Sí, el decomiso es histórico, aunado a los ocho millones de litros de huachicol encontrados en un predio de Ensenada. Nadie discute que estas acciones no se veían hace muchos años, y más en el sexenio pasado, donde la estrategia de seguridad se quedó en un discurso amoroso e irreal.

En estos meses con el nuevo gobierno, podemos constatar que los cambios en materia de seguridad se empiezan poco a poco a articular, de la mano de una estrategia de comunicación diaria que contribuye a dar un seguimiento más claro de las acciones. Ahora bien, más allá de si estas acciones coincidan por la presión del gobierno americano, también se puede empezar a visibilizar una voluntad de llevarlo a cabo del lado mexicano. Ahora bien, y siendo críticos… ¿Qué faltaría preguntar más allá de reconocer estas acciones para constatar que la preocupación por contener las redes criminales va en serio en este sexenio? En estos meses, el gobierno ha reportado hasta el mes de marzo el decomiso de alrededor de 134 toneladas de droga y más de 15 mil detenidos, más la desarticulación de laboratorios clandestinos. Números que nos revelan que acciones diarias se llevan a cabo y se transparentan, pero ¿qué acciones se pueden comenzar a medir en resultados palpables que evidencien una recodificación y desarticulación de las lógicas y redes de contubernios criminales? ¿Cómo las instituciones de seguridad pueden medir su capacidad para recobrar terreno, establecer los límites frente a la criminalidad y probarlo?...

Un ejemplo para esto puede comenzar a analizarse en el aseguramiento histórico en Tamaulipas, donde hasta el momento habría que hacer algunas preguntas, que aún no se han respondido, más allá de las felicitaciones por el operativo histórico, como por ejemplo: cómo en las comunicaciones oficiales aún no se habla de detenidos, o cómo es que las autoridades portuarias permitieron entrada y salida de tractocamiones doble tanque, en una terminal que no es especializada para este tipo de sustancias, sino para carga general, o cómo es que, por varios días, se podían apreciar largas filas de pipas —esperando días antes para entrar al recinto—, entre otras... Nadie niega la importancia de las acciones que se empiezan a visibilizar por parte del gabinete de seguridad y sus intervenciones en distintos territorios a nivel local, regional y estatal, pero ¿realmente se llevarán a cabo las operaciones no solo para decomisar, sino para desarticular redes operativas y económicas, no sólo en el caso del huachicol fiscal, sino en las demás economías ilegales que gestiona la criminalidad?...

Hoy la seguridad enfrenta grandes retos: recuperar territorios en manos de la criminalidad, contener el flujo migratorio, detener el tráfico y producción de fentanilo hacia los Estados Unidos, atender las demandas de la agenda americana en materia de seguridad —entregar objetivos prioritarios—, entre otros tantos pendientes, pero, para realmente mostrar que esto va en serio después de tantos años, el reto también estará en poder incursionar en una desarticulación de redes de contubernio, que nos guste o no, en la mayoría de los casos organizan y estructuran las lógicas económicas criminales desde las localidades… ¿Habrá capacidad y voluntad para esto?...