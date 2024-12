Temu, Brawl Stars, Max y Procreate, las aplicaciones y juegos más descargados de la App Store en 2024

Temu, Brawl Stars, Max y Procreate lideran la lista de aplicaciones y juegos más descargados de la App Store en iPhone e iPad durante 2024, un éxito al que se suma NBA 2K24 Arcade Edition en la plataforma Apple Arcade.

Apple desveló las aplicaciones y los juegos más descargados del año, tanto gratuitos como de pago, que recoge en la pestaña 'Hoy' de la App Store, así como los juegos estrella de Apple Arcade.

Temu: Shop Like a Billionaire se corona como la aplicación gratuita más descargada para iPhone, por delante de Threads, ChatGPT, Google Chrome y SHEIN. En lo que respecta a las de pago, sobresale Forest: Focus for Productivity y, tras ella, Threema. The Secure Messenger, GSE SMART, IPTV PRO, AutoSleep Track Sleep on Watch y Shadowrocket.

En lo que respecta a los juegos para iPhone, el Top5 de los gratuitos lo protagonizan Brawl Stars, QSWatermelon : Monkey Land, Roblox, Squad Busters y Parchisi STAR; mientras que en los que pago, la lista la forman Minecraft: Play with Friends, Pou, Geometry Dash, Plague Inc. Y MONOPOLY: The Board Game.

Apple también ha compartido las listas de los más descargados para iPad. En este caso, las aplicaciones gratuitas son Max: Stream HBO, TV, & Movies, ChatGPT, Goodnotes 6, Amazon Prime Video y Calculator for iPad +; y las de pago, Procreate, Procreate Dreams, iDoceo - Planner and gradebook, Nomad Sculpt y forScore.

En juegos, Brawl Stars, Roblox, QSWatermelon : Monkey Land, Squad Busters y 2 Player Games : the Challenge lideran el Top5 de los gratuitos, mientras que en los de pago, despuntan Minecraft: Play with Friends, Geometry Dash, Pou, Stardew Valley y MONOPOLY: The Board Game.

La firma tecnológica también ha recopilado los juegos más descargados en Apple Arcade: NBA 2K24 Arcade Edition, Snake.io+, Hello Kitty Island Adventure, Cooking Mama: Cuisine!, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team, Sneaky Sasquatch, Disney Dreamlight Valley, Angry Birds Reloaded y Fruit Ninja Classic+.