Aplazan a septiembre construcción de primeros trenes

El inicio de construcción de los primeros subtramos de las rutas Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, a cargo de empresas privadas, se postergó para septiembre (estaba previsto que comenzara a finales del presente mes) porque los tiempos en las licitaciones se ampliaron y este jueves se publicará en la plataforma ComprasMX la convocatoria para la adquisición de 15 trenes que se usarán para la ruta México-Pachuca.

“El rescate de los trenes de pasajeros continúa. Se acabó el periodo en donde se decía que el Estado no podía construir, que lo público era malo per se, aunque todavía hay algunos trasnochados que piensan que lo único bueno es lo que no hace el gobierno. Estamos recuperando las capacidades del Estado mexicano para transportar al pueblo de México, tanto en ferrocarril como en avión”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Previamente, el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, ofreció en la conferencia matinal un nuevo recuento de los avances de los proyectos ferroviarios que están a su cargo.

Recordó que, por cuestiones prácticas, los nuevos trenes de pasajeros se dividieron en cuatro etapas y la primera es la que está en marcha (además de las tres rutas mencionadas se incluye la México-Querétaro, que junto con la Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pachuca son construidas por ingenieros militares).

“Está muy claro que el objetivo es llegar a Nuevo Laredo y Nogales, por el Golfo de México y por el Pacífico. Sin embargo, estas fases están pensadas como aquellos servicios y esos tramos que son sustantivamente operativos. Es decir, lo que queremos es: conforme vaya avanzando la expansión del servicio ferroviario en estos trayectos, que se pueda poner en servicio lo antes posible aquellos lugares donde sabemos que hay una demanda de viajes”, detalló el funcionario.

Las primeras licitaciones

En su presentación, Lajous también refirió que ya se están preparando las licitaciones correspondientes a los segundos subtramos de la ruta Querétaro-Irapuato (71.9 kilómetros -km- de Apaseo El Grande a Irapuato) y de la Saltillo-Nuevo Laredo (117.7 km de Santa Catarina a Saltillo)

Por lo pronto, el personal técnico de la ARTF (que próximamente cambiará a Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, ATTRAPI) está trabajando para dar respuesta a las inquietudes de las diversas empresas interesadas en construir la infraestructura ferroviaria de los primeros dos subtramos (30.3 km de Querétaro a Apaseo El Grande y 100.5 km de Unión San Javier a Arroyo El Sauz).

De acuerdo con las bases de convocatoria, entre el 7 y el 8 de julio las firmas interesadas debían presentar sus propuestas técnicas con la intención de que los fallos estuvieran listos antes del 31 de julio e iniciar trabajos al día siguiente.

Al respecto, el funcionario comentó que en ambos casos están en la etapa de la segunda junta de aclaraciones, luego de que originalmente se planteó sólo una.