ANPACT y AMDA alertan por caída en producción, exportación y ventas de vehículos pesados

La producción, exportación y ventas de vehículos pesados tocaron el nivel más bajo no sólo para septiembre, sino de los últimos cinco años, que coloca a la industria automotriz de camiones en una “situación super compleja”, rodeada de incertidumbre económica y arancelaria en Estados Unidos, afirmó la ANPACT y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Las empresas fabricantes de camiones en México reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que ensamblaron 6,857 unidades de vehículos pesados, registrando caída de 59.3% durante septiembre comparación con el mismo mes del año previo, con lo cual arrastran casi todo el año en cifras por debajo del 50%, por lo que pidieron freno a las importaciones de camiones usados, en lo que se negocia del acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La incertidumbre por el posible arancel del 25% de Estados Unidos a México, ha provocado que las compras en territorio estadounidense se contraigan, pues en septiembre se exportaron 5,196 unidades, lo que representó disminución del 58.3% contra igual mes del 2024.

Se destaca que ambas cifras, producción y exportación representan el dato más bajo desde el 2018.

Al ser cuestionado sobre si se encuentra en crisis, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate dijo: “la denominaría una situación muy compleja, en lugar de ponerle la etiqueta de crisis. Sí es una situación super compleja”.

Respecto al tema de ventas internas, el presidente de la AMDA, Guillermo Rosales, lamentó que el sector sume 9 meses consecutivos de contracción, tan sólo en septiembre pasado el sector vendió 3, 358 unidades, esto es 1, 774 menos respecto al mismo septiembre de 2024, equivalente a caída de 34.5% comparado con igual mes.

De acuerdo con las cifras del Inegi, de enero a septiembre del presente año, la producción acumulada ascendió a 106,168 unidades, lo que implicó un decremento de 34.6% en relación con las 162,096 unidades fabricadas durante el mismo periodo de 2024.

En el acumulado anual, las exportaciones totalizaron 87,816 unidades, lo que representa una disminución de 29.1% frente al mismo periodo de 2024.

“Estos resultados evidencian un entorno adverso para la industria, agravado por factores externos como la imposición de aranceles y debilitamiento del mercado interno. La renovación de flota sigue siendo la clave para modernizar el parque vehicular, mejorar la eficiencia, la seguridad y reducir emisiones, pero requiere programas urgentes para contrarrestar esta tendencia negativa. La colaboración con el Gobierno Federal y autoridades locales es esencial para diseñar planes que generen beneficios sociales, ambientales y económicos”, afirmó Rogelio Arzate.