América Móvil y Entel acuerdan explorar oferta para adquirir activos de Telefónica en Chile

El gigante de telecomunicaciones América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, informó que suscribió con la chilena Entel un acuerdo no vinculante para explorar conjuntamente una potencial oferta para adquirir los activos de Telefónica en Chile.

Las partes podrán decidir en cualquier momento no someter una oferta o someter una oferta de manera individual o conjunta, señaló América Móvil en un comunicado.

"El interés de ambas compañías en explorar conjuntamente una potencial oferta reside en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general", dijo.

América Móvil agregó que con la operación "se reforzaría la competitividad del sector telecomunicaciones aumentando la capacidad de seguir invirtiendo y compitiendo en redes de alta velocidad y cobertura, y el uso más eficiente de los activos involucrados, todo ello clave en la digitalización del país".