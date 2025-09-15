Actinver lanza Reto Actinver 2025: el evento más grande para inversionistas… principiantes, intermedios y avanzados

Ciudad de México, 28 julio de 2025.– Actinver presenta la 17ª edición del Reto Actinver, el evento de educación en inversiones más grande de México, que tiene como propósito educar financieramente para que las personas puedan alcanzar su grandeza a través del aprovechamiento de temas como mercado de valores, fondos de inversión, ETFs, acciones, planeación financiera y construcción de portafolios.

“En Actinver creemos que el conocimiento no solo da herramientas, también brinda libertad. Libertad para tomar mejores decisiones, para entender el valor del dinero, para construir un patrimonio real. Saber invertir es un acto de visión, de confianza y de compromiso con uno mismo y con su futuro. El Reto Actinver es ese primer paso para saber invertir lo que se tiene y crecer el patrimonio”, afirma Luis Tinajero, Director del Reto Actinver y Estrategia Acelera en Actinver.

El primer paso hacia la grandeza comienza con el Reto Actinver

Las inscripciones al Reto Actinver 2025 están abiertas del 23 de julio al 3 de octubre en www.retoactinver.com. Existen tres niveles de conocimiento en los cuales pueden inscribirse los interesados: principiantes, intermedios y avanzados.

Posteriormente, del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2025, los participantes podrán vivir una experiencia intensa y transformadora:

Aprenderán conceptos clave de inversión, ahorro y planeación financiera.

Tendrán acceso a un simulador con 1 millón de pesos virtuales para aprender a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real.

Participarán en más de 30 cursos on demand , ponencias en vivo, podcasts, quizzes, retos y dinámicas por niveles.

Existen más de 2 millones de pesos en premios.

Terminarán el Reto Actinver 2025 mejorando sus estrategias de inversión.

Branded Content

“Educar financieramente es una necesidad nacional. Hay millones de personas que trabajan con ahínco todos los días pero siguen atrapadas en ciclos de preocupación, deuda o estancamiento porque nunca nadie les enseñó cómo hacer que su dinero trabaje para ellos. Por eso diseñamos este Reto para que sea accesible, inspirador y poderoso”, agregó Luis Tinajero.

Tres puertas de entrada hacia la inversión

El Reto se divide en tres modalidades para abarcar distintos públicos:

Reto General – Para cualquier persona mayor de edad interesada en aprender a invertir.

– Para cualquier persona mayor de edad interesada en aprender a invertir. Reto Universitario – Exclusivo para estudiantes con correo institucional de universidades aliadas.

– Exclusivo para estudiantes con correo institucional de universidades aliadas. Reto Alianzas – Dirigido a empresas y organizaciones que buscan impulsar la cultura financiera en su comunidad.

“Lo más valioso que puede dejarte el Reto Actinver es claridad. Porque cuando sabes cómo funciona el dinero y los mercados, dejas de ser espectador y empiezas a construir. Y esa, es una forma de grandeza que nadie te puede quitar”, indicó el directivo.

Premios que multiplican valor

Los premios están pensados no solo como un incentivo, sino como una celebración del esfuerzo y la constancia de quienes se atreven a aprender. Se otorgarán en distintas categorías:

Premios por rendimiento (Reto General):

1er lugar – $500,000 MXN

2do lugar – $100,000 MXN

3er lugar – $50,000 MXN

Premios por avance y participación en cada uno de los tracks.

Datos del impacto 2024

Más de 41,000 participantes

24 universidades y 5 alianzas estratégicas

y 25% de crecimiento en registros respecto a 2023

30+ cursos, 150+ conferencias y más de 60,000 usuarios en Acelera Academy

¿Cómo participar?

El registro ya está abierto a través de la plataforma: www.retoactinver.com