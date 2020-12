YoTelco+, un operador móvil virtual del grupo estadounidense Yonder Media Mobile, inicia operaciones a nivel nacional en México, después de una fase beta que arrancó en septiembre. La compañía, que hace un año intentó fusionarse con su competidor Weex, quiere consolidarse en los 50 mercados de mayor relevancia del país, a través de la red mayorista de Altán Redes, a quién le contrató capacidad y también a Telcel, allí donde la primera aún no llega todavía con su cobertura.

Este operador, que pudiera ser un competidor directo de Virgin, Weex o FreedomPop en el segmento de los móviles virtuales, piensa en que conseguirá medio millón de abonados en México en el mediano plazo. En principio, YoTelco+ va con 10,000 líneas todo pagado de Internet/telefonía durante todo el año 2021 para aquellos consumidores que migren su número en la primera semana, contada a partir de que reciban su chip de YoTelco+ y sigas los siguientes pasos en la aplicación del teléfono.

YoTelco+ llegó al mercado con una primera inversión de cien millones de pesos (cinco millones de dólares), que irá incrementando conforme penetre el segmento juvenil, un nicho que gasta un promedio de 150 pesos mensuales en su consumo de servicio de telecomunicaciones. De resultar su plan de negocio, YoTelco+ también está dispuesto a financiar teléfonos aptos para la red de Altán y también para conseguir más usuarios de alto consumo de datos, plantea Cecilia Vega, gerente general de la compañía aquí.

—Una veintena de operadores móviles virtuales ya venden producto en México y la penetración entre el mejor posicionado y el que no lo está tanto es de un millón de clientes, ¿cómo cree usted que YoTelco+ puede llegar entonces a 500,000 o 1.5 millones de abonados aquí?

—Es verdad que hay demasiados competidores, pero la existencia de muchos de ellos habla de un mercado competido, atractivo y ayuda al mismo mercado con diversidad de ofertas. Y si bien todos tienen una aproximación al segmento joven, pocos o quizá nadie tiene una propuesta de valor como que nosotros estamos poniendo sobre la mesa: YoTelco+ es un operador que tiene el servicio de telecomunicaciones, más contenido; como si fuese una suerte de cuádruple play; tiene radio, cine, series, noticieros y más contenidos. Es una propuesta muy diversificada, muy innovadora.

—¿Cuál es la capa a la que están más enfocados como operador móvil virtual?

—Estamos yendo al segmento de consumo de prepago alto, porque la mayoría de los competidores están hacia el prepago bajo. Vamos hacia la demanda alta, con una oferta que han manejado poco los otros operadores móviles virtuales, con propuestas robustas que combinan servicios de contenidos con servicios de telecomunicaciones.

—Ustedes traen esta campaña de “ALV 2020”, respecto a regalar el servicio de 10,000 líneas durante un año. ¿Cuál es el negocio allí?

—Esto tiene que ver con portabilidad. Si el usuario pide su chip y se cambia a nosotros, le regalamos un año. Estamos a punto de llegar a ese objetivo. Pero más allá, con su número, el usuario puede contratar tres paquetes: por día, por semana o por mes, con 185 pesos.

El paquete incluye toda la navegación gratuita de contenido. No se consume la bolsa de datos si es usuario. Nosotros absorbemos ese costo. Eso es parte de nuestra propuesta de valor.

—¿Pero cómo generan ingresos así después de un complicado año de pandemia?

—Lo más importante ahora es introducirnos al mercado y generar masa crítica. Apostamos a que el usuario nos refiere con muchos más usuarios. Y sí, dentro de los primeros 10,000 usuarios el servicio será gratuito, pero con los siguientes será normal. Para el modelo de negocio se tiene componentes del servicio de telecomunicaciones y la venta de contenido y tenemos patrocinadores; marcas importantes, por ejemplo, Red Bull. Así que el modelo es por tres vertientes: servicio de telecomunicaciones, contenido y patrocinio.

—En temas más técnicos… La existencia de aparatos celulares que todavía no corren sobre la banda de 700 MHz sobre la que se soporta la Red Competida de Altán a quien le compran capacidad, ¿qué tanto ha complicado sus planes?

—Definitivamente sí hay una limitante y sí la estamos viendo. Porque cuando un teléfono no es compatible, no es compatible. Hay manera de que algunos teléfonos, abriendo su acceso, pueden tener acceso a voz sobre LTE, pero no todos y eso es una realidad, una limitante importante.

Hoy, el 53% del parque instalado son terminales que pueden funcionar sobre la Red de Altán. Sin embargo, si hay camino por recorrer y estamos trabajando para tener una oferta de teléfonos accesibles desde el primer trimestre del 2021, un esquema que será conveniente para los usuarios.

La red de Altán tiene más ventajas que desventajas: tiene una red 4.5G y por tano navega más rápido y como está aún poco ocupada, todavía el servicio de navegación es enorme. Donde no hay cobertura directa de Altán, tenemos un acuerdo de roaming con Telcel y así es como logramos una cobertura nacional, a través de esa red.

—La Covid-19 trastocó planes y tiró inversiones de otros operadores. ¿A YoTelco+ en que le afectó?

—Tuvimos un conocimiento de marca menos acelerado. Como todo en la vida, todo tiene su lado bueno. La gente estuvo recluida y consumió más datos. Eso favoreció el consumo digital. Para efectos de penetración de mercado, porque nosotros vamos al joven que está en las calles, la penetración fue lenta. Fue una etapa más de adaptación y de integración de equipos de trabajo y lenta penetración en calle, pero tratamos de compensarlo y de integrarnos así poco a poco en el mercado mexicano.

—YoTelco+ estaba en fase beta hará seis meses y formalmente en diciembre se lanzó al mercado nacional, con inversión de aproximadamente 100 millones de pesos. ¿Esto es nada más para compra de capacidad con Altán o para que otra cosa?

—Esta no será la única inversión. Estamos en proceso de cierre de inversión y ya existen acuerdos para aumentar las inversiones aquí. Aguantar una operadora no alcanza con cinco millones de dólares iniciales, sobre todo en México que es un mercado muy difícil, pero muy atractivo también, pues es muy consumidor de datos y va en aumento.

—¿La inversión incluiría una partida para comprar Weex para crecer por adquisición también? Ellos ya tienen más de 100,000 clientes…

—Probablemente, sí. Nada más que eso depende de muchas definiciones de nuestros inversionistas. No sólo con ellos, lo dejamos abierto.