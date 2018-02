Con una inversión que representa el 30% del presupuesto anual, Cerveza Victoria incursiona por primera vez en el mercado de alimentos con producto de marca propia, la Salsa Chingona Victoria.

Mediante un comunicado informaron que se trata de una edición especial y limitada con un poco más de 1 millón de botellas, con capacidad de 210ml que estarán disponibles a partir del 26 de febrero y hasta agotar existencias.

Estará disponible en 40,000 puntos de venta que incluyen Modeloramas, centros de consumo, canal tradicional, aeropuertos y Pepe Delivery de las regiones de Guerrero, Altiplano, Centro, Bajío, Estado de México, Hidalgo, CDMX, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Occidente, SLP y Zacatecas.

El producto consiste en una fórmula original preparada a base de ingredientes que incluyen los más picantes chiles habaneros, chiles secos, vinagre, sal, condimentos, entre otros.

De esta manera, la marca Victoria estará presente además en nuevos puntos de ventas a los que antes no accedía por restricciones para la categoría de bebidas alcohólicas.

"La nueva Salsa Chingona no sólo nos permite seguir acercando lo que nos enorgullece como mexicanos a nuestras audiencias, sino que pone a la marca en lugares donde antes no habíamos podido acceder, a través de un producto que no tiene restringido el consumo. Con esta estrategia hemos creado nuevos puntos de contacto con la gente”, comentó Edson Noyola, director de Marcas Regionales de Grupo Modelo.

