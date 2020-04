Verizon Communications Inc dijo el jueves que acordó la compra de la compañía de videoconferencias BlueJeans Network Inc, un rival de Zoom Video Communications Inc, por menos de 500 millones de dólares.

Las medidas de aislamiento implementadas en todo el mundo para frenar la propagación del nuevo coronavirus han obligado a los negocios a optar por el teletrabajo, elevando la demanda de aplicaciones de videoconferencia como Zoom, Webex de Cisco y Teams de Microsoft.

Zoom, que tiene un valor de mercado de 42,000 millones de dólares, ha visto cómo su número de usuarios activos diarios saltó a 200 millones desde los cerca de 10 millones previos al comienzo de la pandemia.

BlueJeans, que no ha revelado de forma pública su número de usuarios, tiene a grandes firmas como Facebook Inc, LinkedIn y ViacomCBS entre sus clientes. Bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan Chase también lo usan.

"La colaboración y las comunicaciones han pasado a lo más alto de la agenda para empresas de todos los tamaños y sectores en los últimos meses", dijo Tami Erwin, presidenta ejecutiva de Verizon Business.

La firma dijo que integrará BlueJeans a su plan de productos 5G, con la idea de incursionar en áreas como la telemedicina y la educación a distancia.

Se espera que el acuerdo, reportado inicialmente por The Wall Street Journal, se cierre en el segundo trimestre. Evercore y Goodwin Procter son los asesores de BlueJeans, mientras que Debevoise & Plimpton son los de Verizon.

Las acciones de Zoom revirtieron su curso y bajaban un 1.5% tras conocerse el acuerdo.

abr