Trabajadores del Nacional Monte de Piedad dan el "sí" a contrato colectivo

Después de dos días de votaciones, 89% de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad ratificaron su contrato colectivo de trabajo vigente, que entre otras prestaciones contempla aguinaldo de 105 días, vacaciones de 25 a 40 días, prima vacacional de 29 días y servicio médico a todo el personal.

De acuerdo con los resultados que dio a conocer el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros 2,217 trabajadores votaron por el “sí”, mientras 278 de los votos fueron en contra de la permanencia del contrato y 58 votos no fueron utilizados.

“Con la votación y porcentaje alcanzado se acredita la independencia, autonomía y libertad del sindicato, así como de sus agremiados que demostraron unidad, conocimiento y adhesión al entorno al Comité Ejecutivo del Sindicato”, dijo a El Economista José Salvador Rodríguez, abogado de la organización sindical.

De acuerdo con el padrón de trabajadores con derecho a voto, 2,559; en este proceso de legitimación de contrato, participó el 99.7% de los trabajadores; por lo que el represente legal del sindicato dijo que “este debe ser un llamado a la dirección de la institución a cargo de Javier de la Calle Pardo, para respetar la autonomía y libertad sindical, dejar de hostigar al personal sindicalizado y, atendiendo a la naturaleza y propósito del fundador Pedro Romero de Terreros, ayudar a los grupos vulnerables. La compasión empieza en casa y debe darse paso al diálogo constructivo”.

Cabe señalar que previo al proceso de legitimación inscrita en el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, la directiva alertó en una circular a los trabajadores que “Por otro lado, el patrón emitió un comunicado urgente a los trabajadores en el que informa “que dicha legitimación no cumple con los requisitos del Protocolo de Legitimaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, debido a que el contrato colectivo no constituye un sólo documento, sino que está distribuido en distintos convenios que en muchos años se han firmado entre Monte y sindicato”.

Además, informó que no reconocía el documento “hecho unilateralmente por el sindicato titular, ya que no se elaboró de común acuerdo y la legitimación exige que quien lo imprima y reparta sea el patrón y no el sindicato, previo a que su texto íntegro contenga todos los acuerdos y beneficios a los que tienen derecho los trabajadores”.

Asimismo, el sindicato mantiene un emplazamiento a huelga para el 16 de noviembre, tras solicitar, en su negociación salarial anual, un incremento general de 18% al salario, para poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, al interior de la Institución apuntan que este es uno de los contratos colectivos más caros de México que se paga con los empeños de la gente más necesitada del país; lo que representa un contraste, porque la lucha no es entre una ‘empresa que busca más dinero para sus accionistas’ porque en el Monte de Piedad no hay dueños, sino realmente lo que se busca es sostener una Institución que tiene un rol social muy importante.

El pasado el 1 de agosto la institución interpuso un procedimiento de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se solicita la terminación de las condiciones contenidas en el contrato colectivo de trabajo.