La lección quedó aprendida, afirmó Tereso Medina, secretario General de la Federación de Trabajadores de Coahuila (CTM Coahuila), al destacar que los trabajadores que votarán por la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de Ramos Arizpe de General Motors, fueron informados y capacitados para conocer todo el proceso que se desarrolla este jueves; y que no ocurrirá un evento similar al proceso de Silao, Guanajuato, en donde perdieron las votaciones.

En entrevista con El Economista comentó que en GM-Ramos Arizpe operan dos sindicatos independientes de empresa, sí afiliados a la CTM, pero no encabezados por Tereso Medina; quienes durante 15 días hasta hicieron simulacros de la legitimación de contrato.

En ese sentido, dijo que “en Coahuila llevamos cerca de 180 legitimaciones, todas han sido respaldadas por el 90% o más de los votos de los trabajadores, no han rechazado ningún contrato colectivo”, y en este caso, añadió, “se han cumplido con todos los protocolos, nos sirvió Silao, para saber qué sí y qué no hacer. El sindicato pertenece a la Federación de Estado de la CTM, pero no son contratos colectivos que están bajo la vigilancia de Tereso Medina”.

Confió en que los resultados les serán favorables, ya que “los trabajadores en este caso de la industria automotriz cómo es el caso de General Motors son trabajadores informados y le dan valor a su contrato colectivo y lo reconocen, y saben perfectamente qué es una legitimación de contrato, qué es una revisión de contratos colectivos. En su última revisión que tuvieron 7.5% de incremento al salario con 2.5% a prestaciones”.

Medina, quien actualmente es diputado federal del PRI, destacó que “hay un gran cumplimiento democrático de la nueva reforma laboral, porque ya se venía haciendo desde antes, entonces yo respetando esta decisión de los trabajadores, espero le den valor a su contrato colectivo en ese sentido”.

Acusan bloqueo

En la efervescencia sindical la organización civil Comité Fronterizo de Obreros y Obreras denunció que se les impidió, en la planta de General Motors, Ramos Arizpe, Coahuila, difundir material para “sensibilizar a los trabajadores” respecto a los cambios laborales, entre los que destacan la emisión de su voto, libre, secreto y directo en la legitimación de contrato colectivo de trabajo.

Previo a la consulta que realizará el sindicato “se buscó dar información a los trabajadores para que conozcan el alcance de sus derechos laborales”, pero ha sido muy complicado hacerles llegar la información, expuso Arturo, uno de los capacitadores de la reforma laboral que opera en el norte del país.

