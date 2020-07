El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que la nueva versión de la plataforma Visit México, ahora en manos de una empresa privada y que el próximo mes será presentada formalmente, será uno de los logros que dejará la actual administración federal.

Actualmente trabajan coordinadamente en estrategias para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid-19.

En conferencia realizada en Palacio Nacional, dijo: Queremos dejar el mejor sistema nacional de comercialización turística digital y lo vamos a lograr, así como el régimen del presidente Adolfo López Mateos dejó el legado de los Ángeles Verdes o que en el 2001 se creó el programa de Pueblos Mágicos (con el presidente Vicente Fox).

Este domingo, el funcionario fue invitado para hablar de las actividades que ha realizado en los últimos meses, entre ellas el fortalecimiento del producto turístico, reuniones con participantes del sector y la colaboración con la Secretaría de Salud acerca de los nuevos protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia, que serán los que marquen la pauta la actividad turística.

Al encuentro también acudió el director de Visit México, Carlos González, quien habló sobre los tres objetivos que marca su trabajo: inspirar a la gente para que viaje con videos comerciales realizados gracias a alianzas con otras empresas, captación y fidelización de los turistas y la habilitación de comercio digital y plataformas digitales de pymes para acelerar la recuperación económica.

En las primeras semanas de la pandemia, en un trabajo conjunto sector público y privado, se lanzaron diversas acciones de empatía con el mensaje: Nos vemos pronto.

“Se inició una estrategia de comunicación muy específica. Se crearon dos campañas, la internacional dirigida a ocho mercados, principalmente Estados Unidos y Canadá (Love You Soon) para incentivar que la marca México estuviera presente en los mercados internacionales y próximamente se lanzará una bajo el lema Think México, para hacer que el país sea una primera opción de compra”, comentó el representante de Visit México.

En el mercado nacional se lanzó la campaña Piensa en México, destinada promover el turismo local y regional.

Las acciones tácticas para el presente mes iniciaron la semana pasada con la firma de una alianza con la organización Fuerza Migrante (busca que una vez levantadas las restricciones de viaje se promuevan los atractivos mexicanos en EU) y este martes se lanzará una versión de la campaña Piensa en México junto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y ocho directores de cine. Además, en agosto iniciará un convenio con el equipo de beisbol Yankees de Nueva York para promocionar a México en EU en sus redes sociales y en el estadio.

[email protected]