prevén 30 meses de trabajo

Terminal de Santa Lucía no estará lista en el 2021: Sedena

Si se inician las obras en agosto próximo y no existe ningún retraso adicional, la obra estaría terminada en enero del 2022 y no en junio del 2021, como se había previsto originalmente; no descartan usar la TUA del aeropuerto para fondear el proyecto.