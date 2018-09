El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau, argumentando que Canadá no permite avanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Sus aranceles son demasiado altos, y él no parece querer avanzar y yo le dije: ‘olvídate de eso’, y francamente estamos pensando en imponer aranceles a los autos que llegan de Canadá”, dijo Trump.

Abonando a la incertidumbre, la portavoz de Trudeau, Chantal Gagnon, dijo: “No se solicitó una reunión. No tenemos ningún comentario más allá de eso”. Antes, Trudeau comentó que no estaba apurado por renovar el TLCAN e indicó que era posible que los tres países que lo conforman fracasen en cerrar un nuevo acuerdo.

En otra confrontación, Trump admitió que su amistad con el presidente de China, Xi Jinping, podría haber llegado a su fin, al mismo tiempo que acusó a Pekín de debilitar sus perspectivas en las próximas elecciones estadounidenses.

Xi “quizás ya no sea más mi amigo pero creo que probablemente me respeta”, dijo Trump, y aseguró que la disputa comercial con China no ha provocado ningún impacto en la economía estadounidense.

El revire canadiense

Estados Unidos es quien debe ceder para alcanzar un acuerdo en la renegociación del TLCAN, afirmó David MacNaughton, embajador de Canadá en Estados Unidos.

Entre sus principales demandas, la administración del presidente Donald Trump quiere la desaparición del Capítulo 19, que regula casos de dumping y subsidios prohibidos, y ciertas restricciones a las exportaciones de autos y autopartes canadienses al mercado estadounidense automotriz.

“Hay cosas en las que, básicamente, simplemente no estamos dispuestos a ceder porque realmente significarían que el acuerdo carecería de sentido”, dijo MacNaughton en una entrevista pública con Politico en Toronto.

“Quiero decir, si no puedes resolver las disputas de una manera justa, entonces, ¿para qué sirve el acuerdo? Si no puedes frenar el uso arbitrario de los aranceles bajo la apariencia de seguridad nacional, con un miembro de NORAD y alguien que es su socio de defensa más cercano, entonces no creo que sea un gran acuerdo”, cuestionó.

En la víspera, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, declaró que Canadá no está haciendo las concesiones pedidas por Estados Unidos, y que de no llegar a un acuerdo ambos países, el presidente Trump presentará un Tratado de Libre Comercio sólo con México al Congreso estadounidense. Ambos países tienen compromisos de seguridad mutua desde hace mucho tiempo bajo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

En concordancia con el embajador MacNaughton, Trudeau afirmó que su gobierno negociará por el tiempo que sea necesario el TLCAN.

“Nos mantenemos enfocados, trabajando tanto tiempo como sea necesario para obtener el acuerdo correcto para Canadá”, expresó Trudeau en una conferencia al margen de la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que participa.

El primer ministro canadiense pareció restar importancia a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos, que ha amagado con excluir a Canadá del TLCAN si no existe un acuerdo en principio hacia el final de esta semana.

Por su parte, Kenneth Smith, jefe negociador del TLCAN de México, comentó a la agencia AFP que el gobierno mexicano está listo para avanzar en un tratado comercial bilateral con Estados Unidos, en el marco de la revisión del TLCAN, al cual Canadá podría unirse “en las semanas siguientes”.

