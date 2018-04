Teléfonos de México (Telmex) se encuentra en una situación grave financieramente, pues la decisión que ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al ordenar su separación funcional, encamina a la compañía telefónica a debilitar su propia viabilidad.

Asi lo expresó Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en un mensaje dirigido a los trabajadores previo al vencimiento del emplazamiento a huelga doble en el que se encuentra la empresa y que vence el próximo 25 de abril al medio día.

En el mensaje, Hernández Juárez, resaltó que “tenemos un doble emplazamiento a huelga porque tenemos también presentado el de violaciones al de Contrato Colectivo de Trabajo; que tiene que ver con el rechazo a las decisiones que ha tomado el IFT de la separación funcional que como ustedes saben, estas decisiones han puesto en una difícil situación a Telmex. Por las decisiones que ha tomado, por la regulación que ha establecido, y reconocido por ellos en las actas, han afectado gravemente la situación financiera de la empresa… ( ) van orientadas a afectar a Telmex y su propia viabilidad”.

Al tomar la decisión de la separación funcional, “faltaron sus propias normas, en las que establecían que estas sanciones sólo podían ser operadas si Telmex no cumplían con lo que se había pedido. Su normatividad dice que primero debieron hacer un análisis del impacto económico para ver las repercusiones económicas para ver qué podía suponer para Telmex, pero ellos dicen que no fue posible hacerlo, y que dicen que Telmex no les dio la información, lo cual me parece un pretexto”, dijo en el mensaje.

Añadió que “nosotros sabemos que el proyecto será un fracaso, porque es una empresa que nacerá quebrada y no podrá responder a sus necesidades. Por otro lado, a nosotros nos pone en un predicamento porque es una situación que pone en riesgo nuestras condiciones laborales individuales y colectivas”.

De manera que, la verdad es lo último que quisiera, pero “el 35 de abril si las condiciones no cambian utilizaremos este recurso (estallaremos la huelga) para defender nuestros derechos”.