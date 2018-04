A un día del lanzamiento de AT&T Internet en Casa, Corporación Novavisión, filial de Televisa, anunció su oferta de internet inalámbrico en México.

Corporación Novavisión, es una subsidiaria de Innova, un negocio conjunto propiedad indirecta de Grupo Televisa, con 58.7% y The DIRECTV Group Inc., con 41.3% y que en televisión de paga comercializa SKY y VETV, entra a la competencia de internet para el hogar con Blue Telecomm Inalámbrico, una conexión a la red que no requiere cables ni instaladores.

El nuevo servicio está dirigido a hogares que no cuentan con conexión a internet ya sea porque las empresas que ofrecen el servicio a través de cable o fibra óptica no llegan a su zona o no tienen capacidad suficiente.

Blue Telecomm inalámbrico también será una opción, como respaldo, para aquellos hogares que ya cuentan con una conexión alámbrica, pero que constantemente se interrumpe o se satura.

De acuerdo con Alex Penna, Director General de Corporación Novavisión, “Blue Telecomm Inalámbrico es ideal para los hogares de jóvenes que prefieren tecnologías novedosas, simples e inteligentes, sin complicaciones, acordes con su estilo de vida”.

Al igual que con AT&T, el usuario únicamente debe contratar el servicio, conectar un módem inalámbrico a la corriente eléctrica y listo.

Otro de los beneficios del nuevo servicio, es que representa un ahorro en amplificadores de señal, ya que puedes llevar tu módem de una habitación a otra. Así de simple y práctico.

Blue Telecomm Inalámbrico está disponible a nivel nacional en 2 velocidades de descarga: 5 Mbps por 225 pesos al mes y 10 Mbps por 375 pesos al mes, con un costo único de contratación de solo 849 pesos.

En el caso de AT&T, el usuario debe adquirir el modem, cuyo precio es de 1,200 pesos, los cuales los puede pagar de contado o en mensualidades. Mientras que el costo el servicio por 5 megas de velocidad es de 200 pesos al mes y de 10 megas a 350 pesos.

erp