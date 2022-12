TUA del AICM se encarecerá 7.8% para el 2023

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) durante el 2023 para los vuelos nacionales será de 28.04 dólares y para los internacionales de 53.24 dólares, lo que representará un incremento en ambos casos del 7.8%, respecto al presente año, el mayor que se registra durante la presente administración federal.

El monto de la TUA lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos (Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items), publicado por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

Durante el 2022 subió el 6.2%, en el 2021 el 1.2%, en el 2020 el 1.8% y en el 2019 el 1.8% la nacional y el 25.3% para viajes internacionales (que se ajustó al promedio de otros aeropuertos del país al cierre del anterior sexenio).

La tarifa (que puede representar hasta el 60% del costo de un boleto de avión, de acuerdo al modelo de negocio de cada aerolínea, en algunos casos se hacen promociones en las que se venden boletos en 20 pesos más TUA e impuestos) se expresa en dólares y cada mes el AICM determinará su equivalente en pesos mexicanos.

Durante el 2022, como resultado de las variaciones del tipo de cambio registradas, en enero la TUA nacional fue de 544.71 pesos y la internacional de 1,034.36 pesos. En tanto que la tarifas de diciembre son menores: la nacional es de 506.51 pesos y la internacional de 961.83 pesos.

Tras la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, los recursos de la TUA del AICM se han destinado a pagar los compromisos de los bonos emitidos al respecto y ante la necesidad de llevar más pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno federal reconoce una complicación:

“Una reducción significativa de pasajeros comprometería el compromiso internacional vigente en bonos, con cuya emisión se iba a fondear la construcción del aeropuerto en Texcoco, que tienen como garantía de pago la TUA de AICM y para cuyo cumplimiento se requiere atender un mínimo de 40 millones de pasajeros totales al año… Es importante que el AICM y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) definan con base en esta consideración si se podría llevar a cabo una reducción de vuelos y su migración al AIFA” refiere un documento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La nueva tarifa estará vigente del 1de enero al 31 de diciembre de 2023.

Flujo de pasajeros del AICM en noviembre

Con base en estadísticas del AICM, en noviembre se atendieron cuatro millones 119,622 pasajeros totales en operaciones comerciales, lo que representó un decremento del 1.5% respecto al mes previo.

De esos pasajeros, 67% hicieron vuelos domésticos y el día de mayor actividad fue el viernes 18 con 148,872 viajeros.

Con los datos de noviembre, el AICM sumó 42 millones 013,751pasajeros entre enero y noviembre, el 31.3% más que igual periodo del 2021.

