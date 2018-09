El presidente Donald Trump podría presentar al Congreso estadounidense, tan pronto como este viernes, el texto de un nuevo acuerdo de libre comercio con México, al que le gustaría llamar USMC.

El mandatario reiteró su plan para cambiar el nombre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al de USMC, que son las iniciales de los tres países en inglés, “como el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que me encanta”.

En medios estadounidenses se ha mencionado la posibilidad de que el nuevo tratado incluya una cláusula sobre la posibilidad de que Canadá se una posteriormente y, de ser así, se conforme nuevamente un pacto trilateral. Pero esto ha generado controversias en términos legislativos.

Ya prácticamente se descartó la posibilidad de que Canadá alcance un acuerdo en principio con Estados Unidos sobre la actualización del TLCAN antes del 30 de septiembre, una fecha que Trump fijó para cumplir con los tiempos legislativos que permitan al presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmar el tratado antes de que concluya su periodo de gobierno, el 30 de noviembre.

Mientras tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, desmintió este jueves haber solicitado un encuentro privado con Trump durante los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como el presidente estadounidense lo afirmó el miércoles.

“No, nosotros no solicitamos ninguna reunión”, dijo Trudeau.

El 31 de agosto, el presidente Trump notificó al Congreso su intención de “entrar en un acuerdo comercial con México, y con Canadá si está dispuesto”.

Esta notificación y un anuncio, el 27 de agosto del 2018, de que Estados Unidos y México habían alcanzado un acuerdo preliminar en principio, sujeto a finalización e implementación, fueron el resultado de un año de conversaciones entre los socios del TLCAN.

Las conversaciones con Canadá no han concluido, y no está claro si el Congreso apoyaría un acuerdo que no incluya a Canadá.

“Los estadounidenses están encontrando que las negociaciones son difíciles porque los canadienses son duros negociadores, y deberíamos serlo”, dijo Trudeau a los periodistas en el camino a una reunión semanal del gabinete en Ottawa.

“Pero aún es muy posible lograr un acuerdo bueno y justo. No vamos a firmar un mal acuerdo para los canadienses”, añadió.

Sobre esa disyuntiva, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo confiar en que el Congreso aprobaría un nuevo tratado comercial TLCAN con México aun cuando no incluya a Canadá.

No obstante, dijo que esperaba que Canadá y Estados Unidos logren un acuerdo en principio y el tratado se mantenga trilateral.

“Espero eso. Tenemos una importante relación comercial con Canadá”, dijo Mnuchin en un foro en Washington, DC, donde evitó especular sobre hasta cuándo seguirán las negociaciones.

Estados Unidos y México han declarado que les gustaría firmar el acuerdo antes de que el presidente electo de México tome posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018.

Canadá, con la puerta abierta: CCE

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que posiblemente este viernes se publiquen los textos finales del acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos e incorporen una “fórmula legal” para que en las próximas semanas se integre Canadá.

“Es probable que se tenga que optar por publicar los textos y dejar una vía para incorporar a Canadá, en cualquier momento, dado que se ha visto que no se ha terminado la conversación entre Estados Unidos y Canadá”, comentó.

Para este viernes se espera que Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, acuda al Senado mexicano a entregar los textos y se hagan del conocimiento de los legisladores los acuerdos entre México y EU.

Los gobiernos tendrán que “dejar alguna fórmula legal, dado que el anuncio que hizo la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos fue que tenían la intención de ser un acuerdo con México y probablemente con Canadá”, expresó el líder del CCE. (Con información de Lilia González)

Podría votarse hasta marzo próximo

Frustra a demócratas vaguedad de la Casa Blanca sobre TLC

Legisladores demócratas de Estados Unidos afirmaron este jueves que la votación sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría ocurrir hasta febrero o marzo del 2019.

Esta fecha la estimaron luego de una reunión que tuvo Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, con miembros del Comité de Medios y Medios de la Cámara de Representantes.

El representante Lloyd Doggett (D-TX) dijo a los reporteros que Lighthizer, “en respuesta a mi pregunta”, comentó que “probablemente lo más pronto que podamos votar sobre este acuerdo, incluso si es sólo un acuerdo bilateral con México, será el próximo febrero o marzo”.

De acuerdo con el medio estadounidense Inside US Trade, los legisladores también expresaron su frustración por lo que describieron como vagas o incompletas respuestas de Lighthizer sobre cómo la administración planea avanzar si Canadá no se une antes de que se publique el texto del acuerdo entre Estados Unidos y México.

Ese texto se espera para el viernes. Algunos también dijeron que no estaba claro qué pasaría si Canadá quisiera unirse al acuerdo más tarde, si, por ejemplo, el “reloj” de la Autoridad de Promoción Comercial se reiniciara. Doggett dijo que Lighthizer citó un análisis que debe ser realizado por la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos a fin de ofrecer una posible línea de tiempo para una votación sobre la legislación de implementación. Según la ley de TPA, el informe de la ITC debe presentarse 105 días después de la firma de un acuerdo comercial, aunque se puede presentar antes. Estados Unidos y México esperan firmar el acuerdo antes del 1 de diciembre.

