Para impulsar la economía mexicana, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reiteró que no es suficiente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que consideró que es necesario capitalizar oportunidades.

“Yo estoy convencido de que el T-MEC nos pone en condiciones muchísimo más favorables que muchas otras economías, pero el que esté firmado y finalizado no es suficiente, tenemos que asegurarnos que aprovechamos esas oportunidades”, expuso ante el cuerpo diplomático mexicano durante su participación en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules REC-2020.

Ante ello, Herrera destacó que se tienen que buscar y aterrizar inversiones.

“Quiero decir que tenemos que salir a buscar esas inversiones, eso es algo que le va a tocar mucho más a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero cuando esa inversión esté en el país, lo que tenemos que hacer es tener mecanismos ágiles, que tienen que ver con los permisos y la facilitación de negocios que permita que las inversiones se traduzcan de manera muy rápida”, aseveró.

Destacó que en el contexto internacional complejo actual, a través del T-MEC, se ha logrado anclar un espacio de certidumbre muchísimo más claro entre los tres países.

Exploración de oportunidades

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, puntualizó que el país debe mirar hacia otros mercados en busca de nuevas oportunidades para fortalecer el comercio exterior.

Consideró que aunque la ratificación del tratado comercial trilateral sea una oportunidad para dinamizar y hacer más productiva a la región, reconoció que hay diferentes mercados con oferta que no está concentrada en Estados Unidos. “Llevamos más de 100 años con nuestro comercio exterior concentrado en Estados Unidos, eso no es malo, pues estamos en la región más dinámica del mundo y con la ratificación del T-MEC vamos a tener la oportunidad de crecer y hacer más productiva esta región, eso lejos de ser un obstáculo es una oportunidad, pero también tenemos que mirar hacia otros mercados, mercados donde nos ofrecen oportunidades a un comercio exterior que no está concentrado en las ramas que tenemos en el comercio con Estados Unidos”, enfatizó tras participar en el mismo encuentro.

Precisó que para hacer una estrategia de diversificación efectiva no se harán “unicornios”, es decir, una empresa que tiene éxito y desaparece. “Se apostará por hacer una estrategia sostenida y sostenible”.

