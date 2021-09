La adhesión de Reino Unido al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene “muy poca validez”, consideró Brendan Boyle, miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

“Nunca he oído hablar de esto y nunca se ha discutido ni una sola vez en el Comité de Medios y Arbitrios. He tenido conversaciones extensas con nuestro representante comercial de Estados Unidos y, según tengo entendido, esto ni siquiera es un tema para consideración o en la agenda”, dijo Boyle. Este Comité es el más poderoso del Congreso estadounidense y, en particular, el Subcomité de Comercio es responsable de los asuntos relacionados con el comercio internacional, incluidas las aduanas, los aranceles, la negociación e implementación de acuerdos comerciales recíprocos y las normas y organizaciones comerciales internacionales.

“Así que no tengo idea de dónde vino esto, pero le daría muy poca validez”, añadió Boyle. Oficialmente, el gobierno de Reino Unido se ha pronunciado a favor de un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos.

“No descartamos nada”, dijo George Eustice ante cámaras de la cadena Sky News, al preguntársele respecto a la posibilidad de que su país se incorpore al T-MEC. Pero acotó: “Preferiríamos tener un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos”. El diario inglés The Telegraph, citando fuentes anónimas, difundió este martes que el gobierno de Reino Unido evalúa adherir a su país al T-MEC.

El gobierno británico ha impulsado un tratado de libre comercio con EU, tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

