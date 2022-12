Senado ratifica a Andrea Marván Saltiel como comisionada de la Cofece

Andrea Marván Saltiel cubrirá una de las tres vacantes en el pleno de la agencia antimonopolio de México, la Cofece, por un periodo de 9 años.

El Senado de la República avaló la designación de Marván Saltiel por unanimidad y esta tarde rindió protesta. Su encargo culminará el último día de febrero de 2031.

Marván Saltiel fue propuesta por el presidente López Obrador para llegar al pleno de la agencia, por contar “con trayectoria profesional en el sector económico que la acredita como candidata idónea para integrar el órgano de gobierno de la Cofece’’.

“Deseo mucho éxito en esta encomienda y confío en que impulse la actualización de mecanismos que modernicen y eviten prácticas monopólicas”, dijo el senador Miguel Ángel Mancera en su cuenta de Facebook.

Andrea Marván es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master of Laws por la University of Chicago, Estados Unidos de América y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University, de los Estados Unidos de América.

En el ámbito profesional, actualmente y desde 2019 labora como directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece.

Andrea Marván deja su cargo como directora de Promoción a la Competencia de la Cofece para asumir un lugar en el máximo órgano de decisión de ese organismo que se encontraba vacante desde marzo.

Aún quedarán dos vacantes en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), una situación que ha generado debate por el veto implícito del presidente que dejó inoperante el pleno de la Cofece ante decisiones de envergadura.

El nombramiento de Marván Saltiel fue posible sólo después de que la Suprema Corte emitiera una resolución obligando al presidente López Obrador a presentar propuestas al Senado para ocupar las posiciones.

“Lamento que haya sido a través de una controversia constitucional por lo que este Senado hoy esté haciendo este nombramiento. Tuvo la Cofece que interponer esta controversia ante el no envío del titular del ejecutivo de los candidatos”, dijo la senadora Xóchitl Gálvez.