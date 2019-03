En el tercer foro estatal "Nueva Política Energética para el Bienestar de México", rumbo al diseño del Plan Nacional de Desarrollo en materia energética, secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking para el desarrollo de campos de hidrocarburos no convencionales requiere de un diálogo, después del cual, si existen propuestas que no dañen al medio ambiente, podría analizarse la posibilidad de su uso en el país.

“Hoy día es muy discutible el gas shale, porque hablamos de no convencional y efectivamente Tamaulipas y Nuevo León tiene. Es un tema que hemos discutido”, dijo la funcionaria en Tampico.

Nahle explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no quiere impactos ambientales en la ejecución de esta práctica, pero está avanzando la tecnología y es cuestión que entre todos se elaboren propuestas, "porque aunque lo económico no debe estar por encima del medio ambiente, es posible ser respetuosos y encontrar un equilibrio".

“Entonces es un trabajo que a la Secretaria de Energía le corresponde y que mientras no vayamos a una técnica segura que vamos a buscarla, no podamos desarrollar”, aseveró, “tenemos que ir buscando entre todos lo mejor, no puede estar por encima lo económico del medio ambiente pero hay que ver como vamos avanzando en las tecnologías”, dijo la funcionaria.

En el tercero de estos foros regionales que se llevaron a cabo en Campeche, Tabasco y Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Energía detalló que se llevaron a cabo cuatro mesas de diálogo con los temas de hidrocarburos, electricidad, renovables e innovación y tecnología.

Finalmente, estableció la posibilidad de realizar otro foro, aunque no dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, en Reynosa, dado el potencial gasífero de esa región donde se localiza la cuenca de Burgos.

[email protected]