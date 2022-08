Secretaría de Economía suspende obras de 10 concesiones mineras

La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía informó este viernes que suspendió provisionalmente las obras y trabajos en 10 concesiones mineras el pasado 11 de agosto, entre las que no está la correspondiente a El Pinabete.



Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se han detectado irregularidades en el manejo de la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila, siniestrada la semana pasada y en la que aún están atrapados bajo tierra 10 trabajadores.



La suspensión de las 10 concesiones permanecerá hasta que los patrones o representantes de cada uno de los centros de trabajo acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas en cada uno de los respectivos expedientes luego de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).



Ninguna de las concesiones arriba señaladas corresponde con la de “Las Conchitas Fracc. Norte” número de título 221087, propiedad de CIA MINERA EL PINABETE, S. A. DE C. V



La Dirección General de Minas fue informada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el pasado 9 de agosto, sobre la existencia de un oficio del 9 de diciembre de 2021, que solicitaba al director general de Minas de ese entonces, proceder con la suspensión provisional de obras y trabajos de los lotes mineros: 219392, 198194, 224555, 216996, 219420, 240825-240826, 219355, 219316, 243787 y 233958. Como se indica en el segundo párrafo, no figuraba la propiedad CIA MINERA EL PINABETE, S. A. DE C. V.



El entonces director general de Minas no procedió con la suspensión provisional de las obras y trabajos, al argumentar que la información de la STPS sobre las 10 concesiones mencionadas previamente (219392, 198194, 224555, 216996, 219420, 240825-240826, 219355, 219316, 243787 y 233958), no coincidía con los datos registrales en poder de la Dirección General de Minas.



Considerando ésta y otras posibles irregularidades, de las cuales se ha dado vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía, con el propósito de que se investigue y, en su caso, finquen las responsabilidades correspondientes, se dio la salida del director general de Minas y el director de Revisión de Obligaciones en junio pasado.



La Secretaría de Economía ha estado presente en las instalaciones del El Pinabete en todo momento a través del Servicio Geológico Mexicano con dos de sus geólogos, así como un doctor de la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en hidrogeología.

