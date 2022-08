Anuncian 1,000 millones de dólares para detonar industria minera de Guerrero

Acapulco, Gro. A fin de detonar el sector minero de Guerrero, empresarios así como autoridades federales y estatales anunciaron una inversión de más de 1,000 millones de dólares.



Derivado de la firma del acuerdo Operadora Plan Vivienda, la CEO de Torex Gold, Jody Kuzenko, dio a conocer que incrementará la inversión que se presentó en mayo de este año para la entidad del sur-sureste, el monto original era por 848 millones de dólares.



“El desarrollo de proyectos Media Luna representa para Torex Gold una inversión de casi 1,000 millones de dólares (...) aquí en el estado de Guerrero”, recalcó la directiva.



Entre los factores que se tomaron en cuenta para el aumento, destacan las condiciones de oportunidad que está ofreciendo el estado, sumado a que se quieren hacer más procesos de investigación y también a que se pretende aumentar el tiempo de vida de la mina.



Sobre ello, Jody precisó que la meta original de la inversión era la de lograr que la mina opere hasta el 2033, pero con este incremento se espera que opere más años.



“Y estamos muy confiados de que con estos programas vamos a extender la vida de la mina incluso más allá del año 2033”, ahondó.

Para consolidar al sector minero como el segundo eje de la economía de #Guerrero, firmamos la declaratoria de arranque del Proyecto Media Luna, que se desarrollará en los municipios de Cocula y Eduardo Neri. (1/2) pic.twitter.com/CKBCp6luj3 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 12, 2022



Los recursos se desplazarán en los próximos tres años y se considera que será una de las operaciones subterráneas más grandes construidas en México.



“Es importante mencionar que nuestro presupuesto de exploración en este año es de 40 millones de dólares y continúa nuestro plan de seguir invirtiendo en la perforación de nuestra propiedad”, puntualizó.



Al respecto, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ahondó que no solamente se trabajó en coordinación con todos los sectores para generar más facilidades y así concretar este aumento, sino también, esto obedece al plan estatal de desarrollo económico.



La mandataria estatal subrayó que la minera es el segundo eje de trabajo para lograr el crecimiento de la economía estatal, ahí se buscan inversiones para también la generación de una cadena de proveeduría que tenga como base a las comunidades y microempresas.



“El crecimiento, el desarrollo y el bienestar solo son posibles con una alianza. Siempre lo he dicho, aquí no puede haber divorcio de ningún tipo. Tenemos que ir de la mano gobierno, sector privado y nuestro pueblo, solo de esa manera habrá desarrollo, bienestar”, consideró.



La mandataria estatal evocó que la compañía minera comenzó en el 2016 sus operaciones en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.



En tanto, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, resaltó que la minería está tomando un papel determinante en la reconversión de las industrias y en tiempos pandémicos.



“En un momento tan importante como el que está viviendo el mundo en términos de transición energética, en términos de transición tecnológica, es para entender que la minería juega, ha jugado y seguirá jugando un papel preponderante para el futuro del mundo”, subrayó.

Inversiones

De acuerdo con el presidente del Consejo de cámaras industriales y empresariales de Guerrero (Concaingro), Julián Uriostegui, esta es la inversión minera más grande que se anuncia en este año para la entidad y es la primera de una serie de paquetes que se darán a conocer en este segundo semestre.



“Es una conjunción de confianza en los inversionistas y también de políticas públicas. Se conjugan y el resultado es este. Hemos logrado consolidar un bloque de cámaras empresariales en todo el estado que nos permite trabajar con los tres niveles de gobierno y de esa manera las inversiones fluyen”, indicó a El Economista.



Cabe señalar que el anuncio de inversión entra en un contexto en donde se quiere aumentar la tasa de contratación de la población guerrerense.



Las operaciones de Torex Gold en Guerrero generan más de 1,000 empleados directos y alrededor de 700 contratistas, 99 % de la fuerza laboral es mexicana y 60 % es de la entidad.

Proyecto de Vivienda

Faysal Rodríguez, vicepresidente Senior de Torex Gold Resources México, expuso que la firma del acuerdo Operadora Plan Vivienda tiene dos objetivos principales, primero, ofrecer vivienda de calidad a todos los trabajadores; segundo, desarrollar la región del Valle de Atzcala.



“Seguimos con estas acciones agregando valor social y económico en cada región en donde operamos”, apuntó.



A través del convenio que se firma entre Minera Media Luna y Plan Vivienda, la minera aportará un terreno para la edificación de las viviendas e introducción de servicios públicos.



Se prevé que el desarrollo de la vivienda se realice en aproximadamente dos años y tenga una derrama económica superior a los 200 millones de pesos.



“Mediante este acuerdo los trabajadores tendrán acceso a un desarrollo habitacional, cercano al lugar de trabajo y la construcción de una vivienda 25% más económica que los precios regulares en el mercado”, detalló la compañía.

rrg