Se requieren 2,000 mdp para liberar derechos de vía en carreteras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) requiere de 2,000 millones de pesos para cubrir los pagos de liberación de derecho de vía y poder continuar con la modernización y construcción de 200 proyectos carreteros durante el 2023, entre ellos la rehabilitación del camino a San Jerónimo y construcción de la vialidad de acceso al área militar y de Carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Dichos recursos serían para “evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de las obras de infraestructura carretera, así mismo se evitan las demandas y reclamos por parte de los afectados, y las suspensiones de obra generadas por la falta en la oportunidad en los pagos correspondientes”.

En el presente año, la dependencia ha tenido un mínimo margen de operación en el tema porque solicitó 2,074 millones de pesos de presupuesto sin éxito, por lo que inició el 2022 con cero recursos, aunque al término del primer semestre se le hizo una asignación de 155 millones de pesos, de los cuales ha ejercido el 27 por ciento.

Ante la posibilidad de no volver a tener el dinero necesario para el avance de las obras (en el documento de solicitud no se detalla el tamaño de los derechos de vía por liberar), la Dirección General de Carreteras plantea efectuar una campaña tendiente a evitar invasiones al derecho de vía histórico y a la recuperación de los terrenos invadidos actualmente. Sin embargo, existe la certeza que esa acción no garantiza contar con los terrenos necesarios para algunas obras de modernización o de construcción de pasos superiores vehiculares (PSV) o entronques, en donde la realización de estas requiere terreno extra al que se cuenta. Además, hay tramos nuevos en donde la única opción es adquirir los terrenos necesarios.

Proyectos carreteros y AIFA

Entre las obras carreteras a cargo de la SICT que tiene pendientes de liberar derechos de vía a están: el entronque aeropuerto-Cancún, la ampliación de la autopista México-Querétaro (tramo Palmillas-Querétaro), el entronque a desnivel en el periférico de Morelia, la modernización de la carretera Tizayuca-Pachuca, la modernización de la carretera Saltillo-Monterrey y la modernización de la carretera Palenque-San Cristóbal de Las Casas.

Respecto a la vialidad que conecta con el AIFA, en la zona de carga con una extensión de 2.6 km, que es uno de los dos accesos actuales, no se detalla el faltante de derecho de vía ni las afectaciones que eso genera para su funcionamiento óptimo.

En información previa sobre esa vía, la dependencia detalló que requería derechos de vía de dos carreteras (el entronque del Camino a San Jerónimo y la Carretera Federal México Pachuca), donde se observó un monumento relativo a un acueducto que es un ícono cultural. Ahora, en su nueva solicitud de presupuesto refiere: el proceso de liberación del derecho de vía es sumamente complejo en su estructura, ya que contempla diferentes conceptos como son: pagos de avalúos.

