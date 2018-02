Los resultados de la Ronda 2.4, donde se adjudicaron 19 bloques exploratorios en aguas profundas mexicanas, reflejaron el potencial de los recursos mexicanos ya que los inversionistas expertos en su negocio tienen la posibilidad de invertir en distintos lugares pero mostraron que México tiene viabilidad de explotar estos yacimientos y que pueden recuperar sus inversiones a través de la producción, aseguró el especialista técnico en materia petrolera del país, Ernesto Ríos Patrón, director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En entrevista dentro del foro Energy Mexico, explicó que no sólo es la calidad y volumen prospectivo de los recursos, sino que es una mezcla de factores como en cualquier parte del mundo, desde el importante potencial petrolero que se ha anunciado desde hace muchos años y la información a la que accedieron sobre el posible éxito geológico y la recuperación de sus inversiones.

“Desde el punto de vista técnico, lo que nos dijo el mercado es que comparten la visión del Estado mexicano con respecto a que aquí hay un potencial de explotación, que pueden recuperar petróleo y gas y que eso es suficientemente bueno para que ellos pongan sus inversiones”, dijo.

Según el director del brazo tecnológico de la industria petrolera en México, el diseño de la licitación también reflejó que no sólo están apostando por obtener los yacimientos y explotarlos en el largo plazo, sino que además están dispuestos a invertir en pozos exploratorios en el corto plazo.

DISEÑO LICITATORIO

A lo largo de siete rondas previas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Hacienda han afinado los procesos licitatorios. Por ejemplo, para la cuarta licitación de la Ronda Dos se establecieron nuevamente mínimos para las ofertas, además de máximos en la oferta.

A ello se añadió un factor de inversión adicional traducido en unidades de trabajo o pozos exploratorios que los licitantes pudieran ofertar. Si los recursos resultaban demasiado atractivos, se obligó a las empresas a ofrecer bonos en efectivo, que fungirían como criterio de desempate, pero que de todas maneras el ganador debe entregar al Estado, aún sin competencia. Así, se obtuvo un total de 525 millones de dólares en efectivo como bonos a la firma. Siete de los 19 contratos fueron adjudicados con la oferta máxima que obligó a que se comprometieran bonos, de los cuales, 263 millones llegaron sin que hubiera empates.

rondas, “puro cuento”: AMLO

El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “puro cuento” la ronda de licitación petrolera 2.4, pues dijo que el gobierno federal no tiene interés de producir más energía, y los contratos firmados sirven sólo para la especulación financiera.

Entrevistado, López Obrador calificó como una “calamidad” y una “vergüenza” que por cuestiones de corrupción la gasolina en México sea más cara que en Estados Unidos y en Guatemala.

“Eso es puro cuento, pura demagogia, no hay tal inversión, se está cayendo la industria petrolera. Revisen los datos. Estamos produciendo menos petróleo que hace 40 años. Con la llamada reforma energética se hundió la industria petrolera, esa es la verdad. Los contratos que están firmando son más que nada para la especulación financiera, no para producir, no para que se desarrolle la industria petrolera”, afirmó.

RONDA 2.4 REFLEJA APRENDIZAJES

El concurso a sobre cerrado y primera propuesta permitió que los participantes se agruparan en cuantos consorcios consideraran necesarios, siempre y cuando no compitieran contra ellos mismos. Esto permitió un total de 26 empresas precalificadas.

El criterio de adjudicación fue una oferta ponderada entre el porcentaje adicional a la regalía establecida en el contrato y otra de unidades de trabajo adicionales que se traducen en perforación de pozos exploratorios. Así, se obtuvo el compromiso de 23 pozos, cada uno con un valor de aproximadamente 100 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda estableció valores mínimos, para evitar ofertas sin sentido, y máximos, para que los compromisos fueran viables. A quienes ofrecieran los máximos, se les obligó a presentar también un bono a la firma que podría ser un desempate si había dos o más empresas con la misma oferta. Se obtuvieron 525 millones de dólares en bonos a la firma gracias a siete de las 19 ofertas presentadas como máximo.

Los licitantes presentaron todas sus ofertas para las tres provincias en sobre cerrado y no una por cada bloque, lo que agilizó el proceso sin que se develara hasta el momento de la lectura de propuestas dónde hubo más competencia o cuáles serían los bloques desiertos.

