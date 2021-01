“Tal vez es la última batalla que vayan a dar, quizás es la forma en que nos están diciendo adiós, su despedida, o simplemente el último acto de pedir ayuda”, aseguró Silvia García, quien trabaja en un despacho en Avenida Hidalgo y que, a pesar de que la Ciudad de México se encuentre en color rojo del semáforo epidemiológico, asistió al restaurante Sonora Grill, en Paseo de la Reforma Norte 1, Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La raíz etimológica en latín de la palabra virus es veneno, pareciera que el Sars-Cov2 le hace honor a ello: cambió la historia moderna, se ha llevado cientos de miles de vidas y fragmentado familias, además ha destruido sueños, le ha quitado las ganas a las personas de mejorar, trabajar y luchar; ha dejado a muertos en vida.

Entre la infinidad de daños colaterales, resalta la parálisis de una de las ciudades más pobladas a nivel mundial, la capital de México; sin embargo, como un cuerpo que se niega a fallecer, hay pequeños espasmos dentro de ella, algunos restaurantes son los que están luchando.

“Es un momento muy importante hoy, este lunes 11 de enero, porque en realidad no es una cuestión de rebeldía ni de buscar más contagios, únicamente buscamos levantar la voz, porque somos una industria muy importante. Hemos seguido todos los protocolos sanitarios que nos han pedido desde hace 10 meses, desde que comenzó la pandemia. Hemos invertido todo lo que tenemos en el tema de higiene, en pruebas, en cubrebocas, caretas. Para nosotros es un tema importante el poder abrir, queremos que nos puedan escuchar, hoy estamos pidiendo eso, que no nos dejen morir”, explicó Anabelle Núñez Bonilla, directora de Relaciones Públicas Sonora Grill Group.

“Para nosotros es un tema importante el poder abrir, queremos que nos puedan escuchar, en el caso de Sonora Grill, son 3,200 personas, son 3,200 familias que quieren seguir”, reiteró.

Después de que muchos creyeran que en el 2020 la pandemia por Covid-19 podría terminar, justo antes de que terminara el año, autoridades locales y federales anunciaron el regreso del color rojo del semáforo epidemiológico para la capital del país y del Estado de México, la disposición de primera instancia tenía contemplada una vigencia desde el 19 de diciembre del año pasado, hasta el 10 de enero del 2021.

Por lo mismo, al regresar a esta etapa, solamente se les permitió operar a las actividades económicas consideradas como esenciales, sin embargo, se precisó que el sector de alimentos preparados podía seguir funcionando pero únicamente con servicio de entrega.

Tras tres semanas de que el Valle de México estuviera en esta etapa y ante el hecho de que no se sabía si se seguiría en este color, restauranteros de la región pidieron que a su sector se le pudiera considerar como actividad esencial.

Por medio de una carta publicada, los más de 500 restaurantes capitalinos y mexiquenses expusieron que por el primer confinamiento, efectuado entre marzo y mayo del 2020, en la Zona Metropolitana del Valle de México cerraron 13,500 establecimientos.

A pesar de las peticiones, los gobiernos locales informaron que las entidades se mantendrán, como mínimo hasta el 17 de enero, en color rojo y con ello las restricciones sanitarias seguirán igual.

Como respuesta, un grupo de restauranteros del Valle de México advirtió que abrirían sus puertas a los comensales este 11 de enero, pero con controles sanitarios.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) declaró que son insuficientes los apoyos económicos capitalinos, mientras que condenaron que el Estado de México no haya dado ayudas financieras.

Asimismo, el organismo empresarial hizo saber que no alentaría a los restaurantes capitalinos y mexiquenses a que abrieran este 11 de enero, pero manifestaron que respetaban sus decisiones y que van a solidarizar con los agremiados “que, ante la desesperación de perder su patrimonio, apliquen esta medida”.

Recorrido

Al respecto, desde las 2:00 de la tarde, El Economista realizó un recorrido por el Centro Histórico, Roma, Condesa y Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc; también en Polanco en Miguel Hidalgo; así como Avenida Insurgentes, en sus tramos Norte y Sur.

Dentro de las diversas zonas visitadas, se encontraron a dos restaurantes que sí abrieron: Sonora Grill, ubicado en Paseo de la Reforma Norte; y Fisher's, Polanco.

Sobre ello, la directora de Relaciones Públicas Sonora Grill Group señaló que en el Valle de México cuentan con 20 restaurantes, 15 en la capital y cinco en el Estado de México, de ellos cinco sucursales sí abrieron: Nápoles, Reforma, Santa Fe, Polanco y Metepec.

“Hoy hemos abierto cinco restaurantes en Ciudad de México y Estado de México, son los que tienen terraza. No hemos rebasado el 30% de capacidad. La realidad es que entendemos la situación sanitaria pero queremos que nos escuchen: de entrada, para nosotros el servicio a domicilio representa 8% de las ventas y no hace la diferencia. Cuando es un complemento de venta es un buen canal, pero no sobrevive toda la plantilla laboral con servicio a domicilio”, recalcó.

“Pedimos que sea el piso parejo, hay otros sectores que no están siendo supervisados, que no tienen protocolos y que ahí es donde se generan los contagios, como tianguis y transporte público, no se les exigen los mismos protocolos sanitarios, nosotros hemos estado comprometidos, en lo más que hemos podido. En el primer cierre los restaurantes dimos comida a hospitales, no estamos ante una circunstancia equitativa, nosotros pagamos impuestos”, recalcó.

Mientras que el personal de Fisher's informó que únicamente la sucursal de Polanco es la que este lunes recibió a clientes para que puedan comer en el lugar.

Asimismo, Gustavo García, director jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, por medio de un video hizo saber que visitaron la sucursal Fisher's Polanco.

“Hemos venido a hacer un apercibimiento (...) para que el restaurante se apegue al semáforo rojo, hablamos con el representante uno de los socios, le dejamos el apercibimiento por escrito, daremos un plazo”, detalló.

Vigilancia

Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que los restaurantes que operen esta semana con comensales adentro, serán sancionados.

“Va a haber más vigilancia por parte de las alcaldías, en particular, que es quien tiene la atribución, para que también en el caso del comercio en vía pública, pues sea solamente con entrega de la comida y que no permanezcan en el lugar. Va a haber mayor número de vigilancia en este sentido y hacia los restaurantes pues pedirles tanto a la ciudadanía como los empresarios que guardemos las medidas sanitarias, que no es un tema de una política aislada, sino el objetivo que tenemos todos y todas; Iniciativa Privada, gobierno y ciudadanía, de disminuir el número de hospitalizaciones graves en la ciudad”, recalcó.

Adelantó que estará comunicándose con las empresas de aplicaciones, como Uber Eats o Rappi, para que bajen las comisiones que hacen por las entregas a domicilios, ya que muchas veces le cobran a los restaurantes hasta 30 por ciento.

“Sí, es cierto, es muy alta la comisión que cobran por la entrega a domicilio estas aplicaciones y es una buena idea poder entrar en contacto con ellos (...) Muchos restaurantes orientan para que sea directa la venta a domicilio y no sea a través de un tercero, pero vamos a entrar en contacto con estas aplicaciones para que puedan reducir sus porcentajes”, subrayó la mandataria en conferencia virtual.

Por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México informó que realizó un operativo, donde se visitaron un total de 231 restaurantes, de los cuales 227 sí cumplieron con las disposiciones sanitarias actuales, mientras que los cuatro restantes se encontraron ofreciendo servicio de consumo al interior, por lo que fueron apercibidos.

El Invea advirtió que si estos cuatro restaurantes reinciden en el incumplimiento, se procederá a la suspensión de actividades.

Los recorridos se realizaron en Centro Histórico, Roma, Condesa y Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc; Nápoles y Del Valle en la Benito Juárez; Polanco en Miguel Hidalgo; Avenida Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, así como Avenida Insurgentes, en sus tramos Norte y Sur.

Reunión

Ante las peticiones del sector restaurantero, de que sea declarado como una actividad completamente esencial y así pueda operar con afluencia de comensales, autoridades capitalinas y empresarios tuvieron este lunes una primera reunión.

Se sabe que habrá una mesa de trabajo el próximo miércoles 13 de enero, donde se determinará una posible fecha de reapertura de restaurantes.

Las propuestas de la Canirac, los Directores de Cadenas de Restaurantes y de la Asociación Mexicana de Restaurantes buscan que a la industria restaurantera se le permita trabajar con un aforo de 25% en interiores y 35% en terrazas, mesas de seis comensales máximo, horario de apertura hasta las 22:00 horas, de martes a domingo, con cierre los lunes, salvo servicio para llevar.